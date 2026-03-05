Η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει Αλέγκρι για το καλοκαίρι

Οι ιθύνοντες της Ρεάλ Μαδρίτης, έχουν αρχίσει να εξετάζουν την επόμενη ημέρα, αναζητώντας τον κατάλληλο προπονητή για τον πάγκο των Μαδριλένων.

Μετά την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο, ο Άλβαρο Αρμπελόα ανέλαβε τα ηνία των «Μερένχες», ωστόσο τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα, έχουν φέρει συζητήσεις για να υπάρξει αλλαγή τεχνικής ηγεσίας το καλοκαίρι.

Σύμφωνα, μάλιστα με την «Corriere Dello Sport», οι Μαδριλένοι εξετάζουν «ζεστά» την περίπτωση του Μαξ Αλέγκρι, όντας διατεθειμένοι να καταβάλουν την ρήτρα που προβλέπει το συμβόλαιο του έμπειρου προπονητή με την Μίλαν.

O 58χρονος τεχνικός έχει κάνει εξαιρετική δουλειά την φετινή σεζόν στους «ροσονέρι», αφού σε 31 ματς υπό την καθοδήγησή του η Μίλαν μετράει 18 νίκες, 9 ισοπαλίες και μόλις 4 ήττες.