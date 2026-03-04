Η Καβάλα αποχαιρετά τον Βασίλη Δανιήλ: «Ένας προπονητής με γνώσεις, πάθος, αξιοπρέπεια και ανθρώπινο μεγαλείο»

Με ανακοίνωσή της η Καβάλα εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του Βασίλη Δανιήλ, που πρόσφερε πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά:

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Βασίλης Δανιήλ, έναν σπουδαίο άνθρωπο του ελληνικού ποδοσφαίρου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Γεννημένος στην Καβάλα στις 3 Αυγούστου 1938, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τον Ηρακλή Καβάλας, αγωνιζόμενος μέχρι το 1964, όταν ένας σοβαρός τραυματισμός τον οδήγησε πρόωρα εκτός αγωνιστικών χώρων. Η αγάπη του όμως για το ποδόσφαιρο δεν σταμάτησε εκεί — μετατράπηκε σε μια σπουδαία προπονητική πορεία.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τη Νίκη Βόλου και έγινε ο πρώτος Έλληνας που αποφοίτησε από τη σχολή προπονητών της Κολωνίας, με καθηγητή τον Χένες Βαϊσβάιλερ. Εργάστηκε σε ιστορικούς συλλόγους και άφησε έντονο το αποτύπωμά του όπου κι αν βρέθηκε.

Το καλοκαίρι του 1979 επέστρεψε στη γενέτειρά του για να αναλάβει τον ΑΟ Καβάλα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νέα εποχή του συλλόγου.

Το 1986 έκανε το μεγάλο βήμα στον Παναθηναϊκός, όπου έγραψε ιστορία. Σε τρεις διαφορετικές θητείες κατέγραψε 106 νίκες σε 161 αγώνες, οδηγώντας την ομάδα στο νταμπλ της περιόδου 1990-91 και στα προημιτελικά του Κύπελλο ΟΥΕΦΑ 1987-88, αποκλείοντας μεταξύ άλλων τη σπουδαία Γιουβέντους.

Διετέλεσε επίσης ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνική Ελλάδος (1999-2001), με απολογισμό 14 νίκες σε 30 αγώνες, υπηρετώντας το εθνόσημο με ήθος και αξιοπρέπεια.

Το ελληνικό και το καβαλιώτικο ποδόσφαιρο θρηνούν την απώλειά του. Ένας προπονητής με γνώσεις, πάθος, αξιοπρέπεια και ανθρώπινο μεγαλείο.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 16:00, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στα Κοιμητήρια Καβάλας.

Θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά του, Αργυρώ και Κωνσταντίνο, στα εγγόνια του και σε όλους τους οικείους του.

Καλό παράδεισο. Εν σκηναῖς δικαίων.