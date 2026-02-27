ΔΕΑΒ καλεί Πανιώνιο για ρατσιστική συμπεριφορά στον αγώνα με Μαρκό

Οι νεοφώτιστοι της SL2 έχουν καταγγείλει ότι κάποιος φίλος του Πανιωνίου αποκάλεσε «μαϊμού» τον αρχηγό της Μαρκό, Σεμπά.

Το περιστατικό φέρεται να έχει γίνει στο πρόσφατο παιχνίδι των δύο ομάδων και η ανακοίνωση - καταγγελία της Μαρκό συνοδεύονταν από βίντεο.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ.

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Καλεί σε ακρόαση στις 4/3/2026 την ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΓΣΣ, αναφορικά με σοβαρή περίπτωση ρατσιστικής συμπεριφοράς που σχετίζεται με τον αθλητισμό, η οποία φέρεται ότι έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων: «ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΓΣΣ - ΠΑΕ Γ.Σ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟ», που διεξήχθη στις 21-2-2026 στο Στάδιο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ για την 2η αγωνιστική της φάσης των playoffs του πρωταθλήματος που διοργανώνει η SuperLeague 2, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.