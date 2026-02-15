ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είχαν ευκαιρίες, όμως το μηδέν έμεινε και μαζί η βαθμολογία ως είχε. Το ντέρμπι δεν είχε νικητή (0-0) και… ξεκάθαρο φαβορί για τον τίτλο που όλα δείχνουν πως θα κριθεί στα πλέι οφ.

Αυτό το πρωτάθλημα ποιος θα το πάρει;

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ συναντήθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας στο απόλυτο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής, θέλοντας να δώσουν απαντήσεις. Ένα παιχνίδι ιδιαίτερα κρίσιμο και για τους δύο Δικεφάλους, ιδίως μετά την απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά. Μάχη σώμα με σώμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και τελικό 0-0. Το θρίλερ συνεχίζεται...

Τέταρτο συνεχόμενο ντέρμπι για τους Θεσσαλονικείς που παίζουν εδώ και μέρες στα... κόκκινα και παρουσιάστηκαν χωρίς τους Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ, Πέλκα και Ιβανούσετς, αναγκάζοντας τον Ραζβάν Λουτσέσκου σε αναπροσαρμογή πλάνου κυρίως μεσοεπιθετικά. Μέσα ο Χατσίδης, στο «δέκα» ο Τάισον, δεξιά ο Αντρίγια, επιστρατεύτοντας τον Ζαφείρη στα χαφ, έχοντας στο πλευρό του τον Μεϊτέ. Στην κορυφή της επίθεσης ο Γιώργος Γιακουμάκης. Με Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια ο Δικέφαλος του Βορρά, έχοντας τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Κεντζιόρα και Κένι στην τετράδα της άμυνας από τ' αριστερά προς τα δεξιά.

Χωρίς τον Νίκλας Ελίασον ο Μάρκο Νίκολιτς δεδομένου πως ο Σουηδός εξτρέμ βρέθηκε στα... πιτς, μετά από ένα χτύπημα που δέχτηκε στην προπόνηση και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί. Με τον Στρακόσα κάτω από την εστία της η ΑΕΚ, έχοντας τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές, τον Μαρίν με τον Πινέδα στον άξονα, τους Γκατσίνοβιτς-Κοϊτά στα φτερά αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και τους Γιόβιτς-Βάργκα στη γραμμή κρούσης.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο ΠΑΟΚ ανέλαβε με το «καλησπέρα» τα ηνία της αναμέτρησης, μέσα στο σπίτι του, περιορίζοντας -στην αρχή- την ΑΕΚ σε έναν πιο παθητικό ρόλο. Οι γηπεδούχοι πατούσαν και δημιουργούσαν πολύ καλύτερα από τον άξονα και θα μπορούσαν να προηγηθούν από νωρίς, μέσα από τα «δικαιώματα» που έδινε ο αντίπαλός τους. Χαρακτηριστική η φάση στο 10' του αγώνα, με τον Μουκουντί να χρεώνεται πέναλτι για μαρκάρισμα του Ζαφείρη εντός περιοχής (σ.σ. φάση που πέρασε και από τον έλεγχο του VAR. Ο Γιακουμάκης ανέλαβε την εκτέλεση αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον κίπερ της Ένωσης, ο οποίος έπεσε σωστά και κράτησε το μηδέν στην εστία του.

Ήταν ένα από τα σημεία - κλειδιά της αναμέτρησης, γιατί φάνηκε και στη συνέχεια πως ο ΠΑΟΚ επηρεάστηκε από το χαμένο πέναλτι, η ΑΕΚ πήρε μέτρα στο γήπεδο, πάτησε καλύτερα στον άξονα και με τη σειρά της, προσπάθησε σε πρώτο χρόνο να «χτυπήσει» τους ασπρόμαυρους μέσα από τα λάθη τους, όπως συνέβη στο 26΄. Οι φιλοξενούμενοι βγήκαν στην επίθεση με καλές προϋποθέσεις, μετά από ένα λάθος του Ζαφείρη, αλλά η πάσα του Πινέδα προς τον Γκατσίνοβιτς δεν ήταν καλή.

Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 40΄για να καταγραφεί η επόμενη αξιόλογη φάση του αγώνα, σε ένα μεσοδιάστημα αλληλοεξουδετέρωσης για τους δύο Δικεφάλους, όταν ο Γιόβιτς πάσαρε στον Κοϊτά, εκείνος εκτέλεσε σχεδόν από το ύψος της μεγάλης περιοχής και η μπάλα έφυγε στην πάνω μεριά του οριζόντιου δοκαριού και άουτ. Το ημίχρονο έκλεισε με τη στιγμή του Μαρίν, μετά από κεφαλιά-πάσα του Κοϊτά, αλλά το σουτ του από εξαιρετική θέση, δεν βρήκε στόχο. Μία μόλις τελική στο στόχο για τον ΠΑΟΚ, δύο για την ΑΕΚ κατέγραψε η στατιστική υπηρεσία, με 1-8 επεμβάσεις ενδεικτικό και της «δουλειάς» που είχαν στα μετόπισθεν οι δύο «μονομάχοι». Με το δείκτη του σκορ στο 0-0 έκλεισε το πρώτο 45λεπτο.

Από μία στιγμή εκατέρωθεν με την επανέναρξη του αγώνα, με τον μεν ΠΑΟΚ να βγάζει φάση με την ωραία ενέργεια του Αντρίγια που πάτησε περιοχή αλλά το σουτ που επιχείρησε δεν ήταν καλό και τη δε ΑΕΚ να «απαντά» με ένα φαλτσαριστό σουτ του Γιόβιτς από μακρινή απόσταση, χωρίς αποτέλεσμα.

Αλλαγή πλάνου στο 52΄για τους Θεσσαλονικείς μετά τις ενοχλήσεις του Μεϊτέ, με τον Γάλλο να δίνει τη θέση του στον Οζντόεφ. Μέσα και ο Καμαρά για να συνθέσει δίδυμο στα χαφ με τον Ρώσο, έξω ο Χατσίδης και προώθηση του Ζαφείρη στο «δέκα» με τους Αντρίγια - Τάισον στα «φτερά». Αναγκαστική αλλαγή και για την ΑΕΚ στο 63΄με τον Μουκουντί να αποχωρεί με φορείο, δίνοντας τη θέση του στον Βίντα. Μέσα και ο Κουτέσα, αντί του Γκατσίνοβιτς.

Από το μεσοδιάστημα του β΄μέρους, το ματς απέκτησε ρυθμό μετά τις πολλές διακοπές, με το «κουβάλημα» του Τάισον να δίνει τη... σπίθα στο 68΄. Γύρισμα του Μπάμπα στην περιοχή, στρώσιμο του Βραζιλιάνου, άστοχο πλασέ του Οζντόεφ από πλεονεκτική θέση. Στο 74΄, η ΑΕΚ με τη σειρά της, πήγε να βγάλει αντεπίθεση αλλά ο Ζαφείρης σταμάτησε τον Μαρίν προτού δημιουργήσει προϋποθέσεις απειλής.

Στιγμές με Αντρίγια και Γιόβιτς δεν ανησύχησαν ποτέ Στρακόσα και Παβλένκα αντίστοιχα, οδηγώντας το ματς σε ένα «καυτό» τελευταίο δεκάλεπτο. Πενράις και Λιούμπισιτς στις θέσεις των Πήλιου και Κοϊτά στο 79΄, σε μία από τις πινελιές από τον πάγκο για τον Μάρκο Νίκολιτς. Απάντηση με Μπιάνκο από τον Λουτσέσκου, στη θέση του Ζαφείρη (86').

Απίθανη χαμένη ευκαιρία για τους Θεσσαλονικείς, ένα λεπτό αργότερα, με πρωταγωνιστή τον Καμαρά. Σέντρα του Μπάμπα απ΄τα αριστερά, ο μέσος του ΠΑΟΚ πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά, με τη μπάλα να περνάει ξυστά από το δοκάρι και έξω. Και νέα ηχηρή απάντηση από την ΑΕΚ, με τη σέντρα του Λιούμπιτσιτς, στο δοκάρι η κεφαλιά του Γιόβιτς! Τρελό ματς μέχρι το φινάλε!

Το ματς ήταν σαφές πως ακροβατούσε στη μία στιγμή, στο ένα λάθος αλλά ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έδειξαν πολύ σκληρές για να «πεθάνουν», ανανεώνοντας το ραντεβού τους στα πλέι οφ, εκεί όπου θα κριθεί το πρωτάθλημα.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ(52΄Οζντόεφ), Ζαφείρης(86΄Μπιάνκο), Χατσίδης(52΄Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί(64΄Βίντα), Πήλιος(79΄Πενράις), Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά(79΄Λιούμπισιτς), Γκατσίνοβιτς(64΄Κουτέσα), Βάργκα(90+2' Ζίνι), Γιόβιτς.

