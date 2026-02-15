O τερματοφύλακας της Μαρκό... ξενέρωσε τον Ολυμπιακό Β΄ στο 96΄! (vids)

Η Μαρκό πήρε στο τέλος την σπουδαία ισοπαλία απέναντι στον Ολυμπιακό Β΄ στο Μαρκόπουλο στην πρώτη αγωνιστική των play offs του Νοτίου ομίλου της Super League 2. Ο Μαρτίνης στο 64΄ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά για τους Πειραιώτες, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να κρατήσουν την νίκη μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων που είχε περάσει στην θέση του γκολκίπερ Αυγερινού στο 74΄, προωθήκε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων και με ωραία κεφαλιά έδωσε τον βαθμό της ισοπαλίας στην Μαρκό μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς! Στους 17 βαθμούς και στην τρίτη θέση η Μαρκό, στην τέταρτη με 15 βαθμούς ο Ολυμπιακός Β΄.
Η βαθμολογία των play offs του Νοτίου ομίλου:
Καλαμάτα 25
Πανιώνιος 25
Μαρκό 17
Ολυμπιακός Β΄ 15
Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός (74′ λ.τ Θεοδωράκης), Τσάκνης, Ντέντλερ, Στάμου, Κυριακίδης (65′ Μεντόζα), Σμάλης, Οικονομίδης, Νεκούλ (57′ Κωνσταντακόπουλος), Σεμπά, Μιούλερ (73′ Γιόχανσον), Αλεξόπουλος.
Ολυμπιακός Β (Ρούμπιο): Κουράκλης, Κουτσίδης, Γκοτζαμανίδης (72′ Τανούλης), Κουτσογούλας (61′ Βαλμπουενά), Τουφάκης, Λιάτσος (46′ Φίλης), Μαρτίνης, Θαρθάνα, Λώλης (61′ Αργυρίου), Ζουγλής, Μπιλάλ.
Διαιτητής: Γιαννούκας (Δωδεκανήσου)
Βοηθοί: Τζανής (Αθηνων), Παπαδοπούλου (Μακεδονίας)