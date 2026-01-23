Μιχαηλίδης: «Ήμασταν ανώτεροι - Το κεφάλι κάτω»

Χαρούμενος για τη σπουδαία νίκη ήταν ο Γιάννης Μιχαηλίδης, όμως, όπως τόνισε, τα κεφάλια πρέπει να παραμείνουν κάτω και να συνεχιστεί η δουλειά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη Cosmote TV:

«Δουλέψαμε πάρα πολύ. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες. Είναι μια μεγάλη ομάδα η Μπέτις. Χτυπήσαμε όμως τις αδυναμίες τους, ενώ εμείς ήμασταν σε πολύ καλή ημέρα. Αξίζαμε τη νίκη, ήταν δίκαιη. Ήμασταν ανώτεροι τους. Το κεφάλι κάτω, δεν έχουμε καταφέρει κάτι.

Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Φαινόταν ότι μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι. Μπορεί να μην σκοράραμε, αλλά είχαμε την κατοχή, παίζαμε ωραίο ποδόσφαιρο. Ανεξαρτήτως αντιπάλου και σκορ εμείς παλεύουμε κάθε παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ο Κωνσταντέλιας πάντα βοηθάει την ομάδα.

Ξέρουμε ότι οι ισπανικές ομάδες αρέσκονται στο να παίζουν ποδόσφαιρο, όπως και εμάς. Θέλαμε να κοντρολάρουμε τον ρυθμό του παιχνιδιού και γι’ αυτό πήραμε προβάδισμα νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο και φτάσαμε στη νίκη. Ήμασταν ανώτεροι του αντιπάλου και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό.

Δεν έχω άγχος ποτέ στα παιχνίδια. Έτσι είμαι. Δούλεψα πολύ. Παλιότερα μπορεί να έκανα κάποια λάθη, όλοι μπορεί να κάνουν. Τώρα είμαι σε καλό φεγγάρι, συνεχίζω τη δουλειά. Δεν έχω καταφέρει τίποτα».