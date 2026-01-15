Τοτσέ στο SDNA: «Δική μου επιλογή ο Μπετανκόρ – Δεν φεύγει από την Αλμπαθέτε»  

Ο πρώην φορ του Παναθηναϊκού, Τοτσέ, ο οπίος πλέον εκτελεί χρέη αθλητικού διευθυντή στην Αλμπαθέτε, μίλησε αποκλειστικά στο SDNA για τον δανεισμό του Μπετανκόρ από τον Ολυμπιακό, αλλά και την ιστορική πρόκριση της ομάδας του επί της Ρεάλ Μαδρίτης!

Η Αλμπαθέτε έγραψε μία από τις πιο χρυσές σελίδες της ιστορίας της, πετυχαίνοντας ιστορική πρόκριση στο Κύπελλο Ισπανίας, μετά τη μεγάλη νίκη με 3-2 επί της Ρεάλ Μαδρίτης, σε έναν αγώνα που θα μνημονεύεται για χρόνια.

Η ομάδα της Καστίγια έδειξε τεράστιο πάθος και ποδοσφαιρικό θράσος απέναντι στη «βασίλισσα», καταφέρνοντας όχι μόνο να την κοιτάξει στα μάτια, αλλά και να την αποκλείσει σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την μνημειώδη επιτυχία είχε ο πρώην φορ του Πανσερραϊκού, Χεφτέ Μπετανκόρ, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 58΄ και με δύο γκολ (82΄, 94') έβαλε την προσωπική του σφραγίδα στην πρόκριση.

Ο επιθετικός της Αλμπαθέτε αποτέλεσε μόνιμο πονοκέφαλο για την άμυνα της Ρεάλ στο τελευταίο ημίωρο θυμίζοντας τον παίκτη που διέπρεψε στη Super League.







Αξίζει να σημειωθεί πως χρέη αθλητικού διευθυντή στην Αλμπαθέτε εκτελεί από τον Μάρτιο του 2024 ο Τοτσέ, ο οποίος πιστώνεται την επιλογή το 32χρονου φορ. Ο πρώην στράικερ του Παναθηναϊκού μίλησε στο SDNA για την ιστορική πρόκριση της ομάδας του, ενώ αποκάλυψε πως ο Μπετανκόρ θα παραμείνει στην ισπανική ομάδα τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν.

«Το απολαύσαμε πάρα πολύ, ήταν εντυπωσιακό αυτό που πετύχαμε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Γράφτηκε ιστορία. Σε ότι αφορά τον Μπετανκόρ, ναι ήταν δική μου απόφαση να τον φέρω στην Αλμπαθέτε. Δεν ξέρω τι γράφεται, αλλά θα παραμείνει μαζί μας μέχρι το τέλος της σεζόν, όταν και ολοκληρώνεται ο δανεισμός του από τον Ολυμπιακό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τοτσέ, εκφράζοντας την απόλυτη ικανοποίησή του τόσο για την παρουσία του παίκτη όσο και για τη συνεργασία των δύο πλευρών.

Κατά την παρουσίασή του από την Αλμπαθέτε, ο ίδιος ο Μπετανκόρ είχε αναφερθεί στους λόγους που τον οδήγησαν στην επιλογή της ισπανικής ομάδας, υπογραμμίζοντας τον ρόλο που έπαιξε ο Τοτσέ αλλά και το πρότζεκτ του συλλόγου:

«Η πρόθεσή μου εδώ είναι αυτή που είχα πάντα. Να δουλεύω σκληρά και να σκοράρω γκολ. Ο κόσμος θα κρίνει το επίπεδό μου όταν με δει να αγωνίζομαι. Προέρχομαι από ένα αρκετά δυνατό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής του Conference League και αγωνίζεται στο Champions League· υπήρχαν και άλλες προτάσεις.

Επέλεξα την Αλμπαθέτε λόγω του ενθουσιασμού που μοιραστήκαμε εγώ και ο Τοτσέ για το πρότζεκτ που χτιζόταν. Ήθελα να έρθω εδώ και την επέλεξα ως πρώτη μου επιλογή».

Οι δηλώσεις και των δύο επιβεβαιώνουν πως η μετακίνηση του Μπετανκόρ στην Αλμπαθέτε μόνο τυχαία δεν ήταν, με τον Τοτσέ να διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στη συμφωνία.