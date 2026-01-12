Ο Φλικ παραμένει αήττητος σε τελικούς με οκτώ τρόπαια

Η εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα του Χάνσι Φλικ σε τελικούς, συνεχίσθηκε κι εχθές το βράδυ, καθώς ο Γερμανός προπονητής οδήγησε την Μπαρτσελόνα σε μια θεαματική νίκη με 3-2 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ισπανικό Σούπερ Καπ.

Με αυτήν την νίκη, ο Φλικ μετρά πλέον οκτώ νίκες σε ισάριθμους τελικούς ως προπονητής! Πριν αναλάβει την Μπαρτσελόνα, ο Φλικ είχε ήδη «κτίσει» την φήμη του ως «ανίκητος» σε τελικούς με την Μπάγερν Μονάχου, αφού κατέκτησε επτά τρόπαια, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού «εξαπλού» το 2020.

Και συνεχίζει αήττητος με την Μπαρτσελόνα, καθώς έφυγε νικητής σε τρεις τελικούς (σ.σ. δύο ισπανικά Σούπερ Καπ (2025, 2026) κι' ένα Κύπελλο Ισπανίας (2025), όλους με αντίπαλο την Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτός ο εκπληκτικός απολογισμός, φέρνει τον Φλικ πιο κοντά στο θρυλικό ρεκόρ του Λουίς Ενρίκε, ο οποίος κατέκτησε τους πρώτους ένδεκα τελικούς στην καριέρα του ως προπονητής.