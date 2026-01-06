Ο ΠΑΟΚ επέζησε και με «ήρωα» Μοναστηρλή κοιτάει Ολυμπιακό! (vid)

ΠΑΟΚ και Ατρόμητος δεν έλυσαν τις διαφορές τους στα 90 λεπτά και με το νεοσύστατο σύστημα του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson οδηγήθηκαν
Την αρχή έκανε για τον ΠΑΟΚ ο Μιχαηλίδης, ο οποίος ευστόχησε -με τη βοήθεια του δοκαριού- κάνοντας το 1-0. Ένας άλλος στόπερ, ο Τσακμάκης από πλευράς Ατρομήτου, με φωτοβολίδα ισοφάρισε σε 1-1.
Ο Κένι τα... χρειάστηκε αλλά έβαλε ξανά μπροστά τον Δικέφαλο, με τον Κοσέλεφ να ακουμπάει ελαφρώς τη μπάλα, αλλά το σκορ έγραψε 2-1, με τον Αϊτόρ να απαντάει σε 2-2.
Σειρά πήρε ο Τόμας Κεντζιόρα που δεν είχε πρόβλημα σκοράροντας στο κέντρο της εστίας για το 3-2. Παλμεζάνο για τους Περιστεριώτες και 3-3, με το... απόλυτο για τις δύο ομάδες.
Με... κρύο αίμα από τον Τάισον ξανά μπροστά οι γηπεδούχοι 4-3. Πλασέ του Μανούρ και 4-4 για τον Ατρόμητο. 5/5 για τον ΠΑΟΚ με τον Γιακουμάκη. Εκεί ήταν η ώρα του Μοναστηρλή. Είπε «όχι» στον Καραμάνη και τελικό 5-4 για τον ΠΑΟΚ.