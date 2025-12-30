«Προς παραμονή στη Λάτσιο ο Μανδάς»

Συνεχίζει να απασχολεί τα ιταλικά ΜΜΕ ο Χρήστος Μανδάς, με τα τελευταία δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για ανατροπή δεδομένων και αυξημένες πιθανότητες παραμονής του στη Λάτσιο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Corriere dello Sport, η υπόθεση του Έλληνα τερματοφύλακα χαρακτηρίζεται σύνθετη, ωστόσο τα τωρινά δεδομένα δείχνουν πως οι «λατσιάλι» δεν είναι διατεθειμένοι να τον παραχωρήσουν εύκολα και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους.



Το προηγούμενο διάστημα ο Μανδάς βρέθηκε κοντά στη Γιουβέντους, ως πιθανή λύση για τη θέση του δεύτερου τερματοφύλακα, σε περίπτωση αποχώρησης του Ματία Περίν, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται ξανά στο μεταγραφικό στόχαστρο της Τζένοα.

Την ίδια ώρα, ο Νικόλα Λεάλι, που είχε συνδεθεί με τη Λάτσιο ως εναλλακτική επιλογή κάτω από τα δοκάρια, απασχολεί πλέον τους «μπιανκονέρι» ως πιθανός αντικαταστάτης του Μανδά, γεγονός που αλλάζει τους συσχετισμούς.

Παράλληλα, πρόσφατα στην Ιταλία κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που ανέφεραν πως ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση ύψους επτά εκατομμυρίων ευρώ στη Λάτσιο για την απόκτηση του 24χρονου γκολκίπερ, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποσπάσει θετική απάντηση.