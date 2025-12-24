Διπλή αποδέσμευση στον Μακεδονικό

Ο Μακεδονικός προχώρησε στην ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους Χρήστο Νούλα και Άγγελο Γκόλια.

Αναλυτικά:

Η διοίκηση της ΠΑΕ Μακεδονικός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Χρήστο Νούλα και Άγγελο Γκόλια.

O 20χρονος (14/08/2005) μέσος, Χρήστος Νούλας ανηφόρισε για την Θεσσαλονίκη και τον Μακεδονικό τον Ιούλιο του 2025 και για ένα εξάμηνο φόρεσε την φανέλα του συλλόγου, καταγράφοντας οκτώ συμμετοχές, σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Ο 26χρονος (09/05/1999) μεσοεπιθετικός, Άγγελος Γκόλιας εντάχθηκε το περασμένο καλοκαίρι στον Μακεδονικό και στην διάρκεια της παρουσίας του, κατάφερε να αγωνιστεί σε πέντε παιχνίδια, Πρωταθλήματος και Κυπέλλου.

Η διοίκηση του συλλόγου ευχαριστεί θερμά τον Χρήστο και τον Άγγελο και τους εύχεται υγεία και καλή συνέχεια στα επόμενα βήματα τους!