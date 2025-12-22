Στροφή στην Πορτογαλία για τον Ντάνι Άλβες – Έτοιμος για το τελευταίο κεφάλαιο της καριέρας του

Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ, μετά την αθώωσή του στις υποθέσεις που αφορούσαν καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων – φαίνεται αποφασισμένος να επιστρέψει στη δράση, θέλοντας ουσιαστικά να βάλει ο ίδιος τον επίλογο σε μια σπουδαία καριέρα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του ESPN Brasil, ο 42χρονος έχει προχωρήσει στην οριστικοποίηση των τελευταίων λεπτομερειών για την αγορά της Σαο Ζοάο Βερ, ομάδας της τρίτης κατηγορίας της Πορτογαλίας. Ο Άλβες αναμένεται να γίνει πλειοψηφικός μέτοχος του συλλόγου, ενώ δεν αποκλείεται να υπογράψει και εξάμηνο συμβόλαιο ως ποδοσφαιριστής, προκειμένου να αγωνιστεί μέχρι το τέλος της σεζόν.
Το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει πως ο πολύπειρος άσος έχει στο πλευρό του ομάδα επενδυτών από τη Βραζιλία, με στόχο όχι μόνο την επιστροφή του στα γήπεδα, αλλά και την αγωνιστική και οργανωτική αναβάθμιση της πορτογαλικής ομάδας, ώστε να ξεκινήσει μια ανοδική πορεία στα εθνικά πρωταθλήματα.
🚨🚨| BREAKING: Dani Alves has finalized the purchase of Sporting Clube de São João de Ver from Portugal’s third division.— CentreGoals. (@centregoals) December 21, 2025
He is now weighing up a return to the pitch with a possible six month playing deal from January to June 2026.
[@ESPNBrasil] pic.twitter.com/BwDXfZZdJR