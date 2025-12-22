Στροφή στην Πορτογαλία για τον Ντάνι Άλβες – Έτοιμος για το τελευταίο κεφάλαιο της καριέρας του

Έτοιμος να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους εμφανίζεται ο Ντάνι Άλβες, ο οποίος ετοιμάζεται να φορέσει ξανά ποδοσφαιρικά παπούτσια μετά τον Ιανουάριο του 2023, αυτή τη φορά σε σύλλογο της Πορτογαλίας.

Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ, μετά την αθώωσή του στις υποθέσεις που αφορούσαν καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων – φαίνεται αποφασισμένος να επιστρέψει στη δράση, θέλοντας ουσιαστικά να βάλει ο ίδιος τον επίλογο σε μια σπουδαία καριέρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ESPN Brasil, ο 42χρονος έχει προχωρήσει στην οριστικοποίηση των τελευταίων λεπτομερειών για την αγορά της Σαο Ζοάο Βερ, ομάδας της τρίτης κατηγορίας της Πορτογαλίας. Ο Άλβες αναμένεται να γίνει πλειοψηφικός μέτοχος του συλλόγου, ενώ δεν αποκλείεται να υπογράψει και εξάμηνο συμβόλαιο ως ποδοσφαιριστής, προκειμένου να αγωνιστεί μέχρι το τέλος της σεζόν.

Το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει πως ο πολύπειρος άσος έχει στο πλευρό του ομάδα επενδυτών από τη Βραζιλία, με στόχο όχι μόνο την επιστροφή του στα γήπεδα, αλλά και την αγωνιστική και οργανωτική αναβάθμιση της πορτογαλικής ομάδας, ώστε να ξεκινήσει μια ανοδική πορεία στα εθνικά πρωταθλήματα.