ΠΑΟΚ Β: Ελαφριά διάσειση ο Μοναστηρλής

Ο Δημήτρης Μοναστηρλής υπέστη ελαφριά διάσειση κόντρα στον Ηρακλή (1-2) και θα παραμείνει εκτός δράσης τις προσεχείς μέρες.

Μετά τον Μαχαμαντού Μπάλντε -που υπέστη θλάση στον οπίσθιο μοιραίο- και ο Δημήτρης Μοναστηρλής θα παραμείνει στα «πιτς», μετά την ελαφριά διάσειση που υπέστη κόντρα στον Ηρακλή (1-2).

Λίγο πριν το γκολ του Γηραιού και σε μία δύσκολη έξοδο του 21χρονου κίπερ, έγινε σύγκρουση, με αποτέλεσμα στο 40ο λεπτό να αποχωρήσει και τον Τσιντσόλη να τον αντικαθιστά.

Για αυτό τον λόγο, ο Μοναστηρλής θα παραμείνει εκτός δράσης τις προσεχείς μέρες και θα είναι πιθανότατα έτοιμος για τον «τελικό» της Χρυσούπολης κόντρα στον τοπικό Νέστο (11/1).