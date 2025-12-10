Οι «Ασπιρίνες» (20ή θέση, 9β.) μίλησαν στο... τέλος με τον Γκριμάλδο, όμως φαίνεται ότι χάνουν το «τρένο» της οκτάδας, όπως οι «Καρακάξες» (12η θέση, 10β.), μετά το 2-2 στη Γερμανία. Η συνέχεια στο «Γ. Καραϊσκάκης» (20/1/2026, 22:00), όπου θα παλέψουν για να εξασφαλίσουν την πρόκριση, έστω στην 24άδα.

Η Νιούκαστλ κρατούσε στα... πόδια της μια σπουδαία νίκη στην «Bay Arena», όμως Μάζα και Γκριμάλδο είχαν... αντίθετη άποψη στο 88', όταν ο Ισπανός φουλ μπακ σκόραρε για δεύτερη σερί αγωνιστική και διαμόρφωσε το τελικό 2-2, μια «άβολη ισοπαλία», καθώς φαντάζει δύσκολο οι δυο ομάδες να βρεθούν στις καλύτερες οκτώ του UEFA Champions League.

Το σκορ άνοιξε στο 13' ο Άντριχ με κεφαλιά και κόντρα στην πλάτη του Μπρούνο Γκιμαράες, ο οποίος χρεώθηκε με αυτογκόλ. Οι παίκτες του Έντι Χάου ανέβασαν «στροφές» και στο 51' ισοφάρισαν με το πέναλτι που κέρδισε ο Βολτεμάντε και αξιοποίησε ο Γκόρντον, ενώ στο 74' ο Άγγλος μεσοεπιθετικός «σέρβιρε» για το κεφάλι του Μάιλι, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή αντί του Ζοέλινγκτον στο 60' και πέτυχε το 1-2. Ενδεικτικό της σούπερ βραδιάς του Γκόρντον το γεγονός ότι είχε και δοκάρι στο 63', όμως το 2-2 ήταν το τελικό αποτέλεσμα.

Επιστρέφοντας από τις γιορτές και τη χειμερινή διακοπή, η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (20/1, 22:00), ενώ την τελευταία αγωνιστική θα υποδεχθεί την «αποκλεισμένη» Βιγιαρεάλ (28/1, 22:00). Από την πλευρά της, η Νιούκαστλ θα φιλοξενήσει την PSV Αϊντχόφεν (21/1, 22:00) και τέλος, θα δοκιμάσει τις αντοχές της στο Παρίσι κόντρα στην πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν (28/1, 22:00).

Δείτε εδώ τα τέσσερα γκολ του αγώνα και ολόκληρης της βραδιάς: