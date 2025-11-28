Χάος στη Βολιβία: Άγριες συμπλοκές, δακρυγόνα και 17 αποβολές σε αγώνα Κυπέλλου

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε αγώνα για το Κύπελλο Βολιβίας, όπου η κατάσταση ξέφυγε τελείως και ο διαιτητής αναγκάστηκε να αποβάλει συνολικά 17 άτομα!

Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Μπλούμινγκ και τη Ρεάλ Ορούρο θα μπορούσε να ήταν ένα απολύτως φυσιολογικό παιχνίδι, όμως όσα συνέβησαν μετά το τελικό σφύριγμα θύμισαν… πολεμικό τοπίο. Η Ρεάλ Ορούρο πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά χάρη στο 2-2 της ρεβάνς (και το 2-1 του πρώτου αγώνα), αλλά αντί για πανηγυρισμούς ακολούθησαν επεισόδια, χειροδικίες και χρήση δακρυγόνων.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η ένταση άναψε όταν ο Σεμπαστιάν Σεμπάγιος της Ορούρο, ενώ γινόταν προσπάθεια να ηρεμήσει, ξέφυγε και άρχισε να σπρώχνει αντιπάλους. Ο Χούλιο Βίλα συνέχισε με γροθιές, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει γενικευμένη σύρραξη. Παράλληλα, ο προπονητής Μαρσέλο Ρομπλέδο συγκρούστηκε με μέλος του τεχνικού τιμ της Μπλούμινγκ και βρέθηκε στο έδαφος.

Στο σημείο παρενέβησαν περίπου 20 αστυνομικοί, κάνοντας χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τους εμπλεκόμενους. Τελικά, ο διαιτητής απέβαλε συνολικά 17 άτομα από τις δύο ομάδες, παίκτες, προπονητές και μέλη των πάγκων, κλείνοντας έτσι έναν αγώνα που θα μείνει στην ιστορία για όλους τους λάθος λόγους.