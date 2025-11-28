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Χάος στη Βολιβία: Άγριες συμπλοκές, δακρυγόνα και 17 αποβολές σε αγώνα Κυπέλλου

Ποδόσφαιρο
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Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε αγώνα για το Κύπελλο Βολιβίας, όπου η κατάσταση ξέφυγε τελείως και ο διαιτητής αναγκάστηκε να αποβάλει συνολικά 17 άτομα!

Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Μπλούμινγκ και τη Ρεάλ Ορούρο θα μπορούσε να ήταν ένα απολύτως φυσιολογικό παιχνίδι, όμως όσα συνέβησαν μετά το τελικό σφύριγμα θύμισαν… πολεμικό τοπίο. Η Ρεάλ Ορούρο πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά χάρη στο 2-2 της ρεβάνς (και το 2-1 του πρώτου αγώνα), αλλά αντί για πανηγυρισμούς ακολούθησαν επεισόδια, χειροδικίες και χρήση δακρυγόνων.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η ένταση άναψε όταν ο Σεμπαστιάν Σεμπάγιος της Ορούρο, ενώ γινόταν προσπάθεια να ηρεμήσει, ξέφυγε και άρχισε να σπρώχνει αντιπάλους. Ο Χούλιο Βίλα συνέχισε με γροθιές, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει γενικευμένη σύρραξη. Παράλληλα, ο προπονητής Μαρσέλο Ρομπλέδο συγκρούστηκε με μέλος του τεχνικού τιμ της Μπλούμινγκ και βρέθηκε στο έδαφος.

Στο σημείο παρενέβησαν περίπου 20 αστυνομικοί, κάνοντας χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τους εμπλεκόμενους. Τελικά, ο διαιτητής απέβαλε συνολικά 17 άτομα από τις δύο ομάδες, παίκτες, προπονητές και μέλη των πάγκων,  κλείνοντας έτσι έναν αγώνα που θα μείνει στην ιστορία για όλους τους λάθος λόγους.

Χάος στη Βολιβία: Άγριες συμπλοκές, δακρυγόνα και 17 αποβολές σε αγώνα Κυπέλλου