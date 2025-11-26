Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Live Streaming: Η συνέντευξη των Λουτσέσκου-Μιχαηλίδη ενόψει Μπραν 26-11-2025 12:55 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ SK Brann ΠΡΟΣΩΠΑ Ράζβαν Λουτσέσκου Γιάννης Μιχαηλίδης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δείτε ζωντανά το... pre game του ΠΑΟΚ με τη Μπραν, με τους Γιάννη Μιχαηλίδη και Ραζβάν Λουτσέσκου να ανοίγουν τα «χαρτιά» τους ενόψει του αυριανού (27/11 19:45) αγώνα. Για γερά στομάχια: Τι ρίσκο κρύβει το περίφημο «σύστημα των Χ» που πρότεινε σε κάθε Μουντιάλ ο Γιώργος Γεωργίου menshouse.gr Με γκρίζα μαλλιά και γυαλιά πρεσβυωπίας: Η πρώτη φωτό του Νότη Σφακιανάκη ύστερα από χρόνια απουσίας (Pic) dailymedia.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Αιχμηρός όσο ποτέ: Το σκίτσο-μαχαιριά του Αρκά για το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε αντιδράσεις dailymedia.gr Τα δεδομένα με Γιαννούλη - Λιβάι Γκαρσία και την έξυπνη βόμβα του Πάνου Κατσέρη της Λοριάν menshouse.gr Λέτε αυτός να αποδειχθεί η καλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού; menshouse.gr Live Streaming: Η συνέντευξη των Λουτσέσκου-Μιχαηλίδη ενόψει Μπραν SHARE