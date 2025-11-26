Live Streaming: Η συνέντευξη των Λουτσέσκου-Μιχαηλίδη ενόψει Μπραν

Δείτε ζωντανά το... pre game του ΠΑΟΚ με τη Μπραν, με τους Γιάννη Μιχαηλίδη και Ραζβάν Λουτσέσκου να ανοίγουν τα «χαρτιά» τους ενόψει του αυριανού (27/11 19:45) αγώνα.