Συμφωνία-μαμούθ: Η οικογένεια Νεϊμάρ εξαγόρασε το brand του Πελέ!  

Η οικογένεια του Νεϊμάρ ολοκλήρωσε μια συμφωνία-ορόσημο, αποκτώντας τα εμπορικά δικαιώματα του brand «Pelé», σε ένα deal που αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο διαχείρισης της κληρονομιάς του θρυλικού Βραζιλιάνου.

Η NR Sports, εταιρεία του πατέρα του Νεϊμάρ, Ντα Σίλβα Σάντος Νεϊμάρ, εξασφάλισε το εμπορικό σήμα του Πελέ και πρόκειται να ανακοινώσει επίσημα την εξαγορά την Τετάρτη (19/11), ημερομηνία που συμπίπτει με την επέτειο του 1.000ού γκολ του κορυφαίου ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με την «UOL», το ποσό της συμφωνίας ανήλθε στα 18 εκατομμύρια ευρώ. Η διαπραγμάτευση διευκολύνθηκε από το γεγονός ότι η αξιοποίηση της μάρκας μετά τον θάνατο του Πελέ, στις 29 Δεκεμβρίου 2022, είχε παραμείνει περιορισμένη. Η προηγούμενη κάτοχος των δικαιωμάτων, η αμερικανική Sport 10, βασιζόταν κυρίως σε προσωπικές εμφανίσεις του ίδιου του θρύλου.

Παράλληλα, η NR προχώρησε στην πλήρη ανακαίνιση του ιδιαίτερου θεωρείου του Πελέ στη Vila Belmiro: ανανέωσε τις θέσεις, προσέθεσε νέο μπάνιο, τοποθέτησε γυάλινη οροφή και εγκατέστησε κλιματισμό, ώστε ο χώρος να εξυπηρετεί πλέον την οικογένειά του.

Το κόστος της ανακαίνισης καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την NR. Το αποκτηθέν brand περιλαμβάνει τη χρήση του ονόματος και της εικόνας του Πελέ, καθώς και δικαιώματα για προϊόντα, συλλογές και κάθε είδους υλικό που σχετίζεται με την ιστορική του πορεία. Τα νέα σχέδια αξιοποίησης αναμένεται να παρουσιαστούν μετά την επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας.