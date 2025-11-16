Αλαφούζος: «Χτες είχα συνάντηση με την Θύρα 13» (vid)

Ο Γιάννης Αλαφούζος αποκάλυψε πως χτες είχε συνάντηση με αντιπροσωπεία της Θύρας 13, κάτι που θα έπρεπε να έχει κάνει και νωρίτερα.

Κατά την διάρκεια της συνέντευξής του, ο μεγαλομέτοχος της «πράσινης» ΠΑΕ αποκάλυψε πως συναντήθηκε χτες με την Θύρα 13, τονίζοντας μάλιστα ότι πρέπει να μιλάει συχνότερα με τον κόσμο ώστε να έχει αυτός καλύτερη εικόνα για το πλάνο της ομάδας.

Απόσπασμα από τα όσα ανέφερε:

Για το αν θα γίνει κάποια κίνηση προς τον κόσμο και τους οργανωμένους για να υπάρξει ενότητα:

«Χωρίς καμία αμφιβολία είναι βασικό να υπάρχει ενότητα μεταξύ των οπαδών για να κερδίσει μία ομάδα πρωτάθλημα. Χθες υπήρξε συνάντηση με την Θύρα 13 και θεωρώ πως θα τα πάμε καλύτερα από το μέλλον. Πρέπει να μιλάμε στον κόσμο συχνότερα για να έχει καλύτερη εικόνα».