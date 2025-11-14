Μοιραίος παίκτης της Εθνικής Αρμενίας ο Ναΐρ Τικνιζιάν που «έπαιξε» για την ΑΕΚ (vid)

Τι συνέβη με τον 26χρονο διεθνή αριστερό μπακ του Ερυθρού Αστέρα στην τελευταία του εμφάνιση με το εθνόσημο στο στήθος; Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Ο διεθνής Αρμένιος αριστερός μπακ, Ναΐρ Τικνιζιάν, συνδέθηκε μεταγραφικά (και) με την ΑΕΚ τις τελευταίες ημέρες.

Παλιός γνώριμος του νυν τεχνικού της Ένωσης, Μάριο Νίκολιτς που όταν ήταν προπονητής στη Λοκομοτίβ Μόσχας είχε εισηγηθεί την απόκτησή του από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής (με την ικανότητα να παίζει κι ως αριστερός εξτρέμ, αλλά και αριστερός εσωτερικός μέσος) μετακινήθηκε τον Γενάρη του ΄25 από τη Λοκομοτίβ Μόσχας στον Ερυθρό Αστέρα έναντι 1,7 εκατ. ευρώ.

Εν ενεργεία διεθνής αγωνίστηκε την Πέμπτη (13/11) στο παιχνίδι Αρμενία – Ουγγαρία (0-1) για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μάλιστα ο Τικνιζιάν υπήρξε μοιραίος παίκτης για τους Αρμένιους, όταν με το σκορ στο 0-1 έχασε μοναδική ευκαιρία για την ισοφάριση στο 80ο λεπτό. Έπειτα από γρήγορη αντεπίθεση, βγήκε απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και πλάσαρε ελάχιστα άουτ.

Δείτε ΕΔΩ (μετά το 02:56) τη χαμένη ευκαιρία του Τικνιζιάν.