Η νορβηγική ομοσπονδία για τον Σιέλντερουπ και το πορνογραφικό υλικό ανηλίκων!

Ο επιθετικός της Μπενφίκα θα εμφανιστεί σε δικαστήριο στη Δανία για ακρόαση, μετά την παραδοχή ενοχής για την κοινοποίηση ενός παράνομου βίντεο, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νορβηγίας.

«Ο Αντρέας Σιέλντερουπ έκανε ένα λάθος, ένα πολύ σοβαρό λάθος, για το οποίο είναι ποινικά υπεύθυνος. Θα εμφανιστεί τώρα στο δικαστήριο για ακρόαση παραδοχής ενοχής στις 19 Νοεμβρίου. Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσθετη τιμωρία», δήλωσε η πρόεδρος της νορβηγικής ομοσπονδίας, Λίζε Κλάβενες, στα ΜΜΕ.

Το βίντεο των 27 δευτερολέπτων, που κοινοποιήθηκε στο Snapchat, ήταν σεξουαλικά άσεμνο και παρουσίαζε ανηλίκους, ανέφεραν τα δανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο 21χρονος επιθετικός ζήτησε συγγνώμη το Σάββατο μέσω Instagram, όπου παραδέχθηκε ότι έκανε «ηλίθιο λάθος» δύο χρόνια πριν, όταν έπαιζε στη Νόρτζελαντ: «Έλαβα ένα σύντομο βίντεο και το προώθησα στον φίλο μου λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, χωρίς να σκεφτώ καθαρά. Είδα μόνο τα πρώτα δευτερόλεπτα και όχι αυτό που έδειχνε το υπόλοιπο βίντεο. Ο φίλος μου, αφού το είδε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μου υπενθύμισε αμέσως ότι ήταν φυσικά παράνομο να το στείλω, οπότε το διέγραψα αμέσως».

Σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα της Δανίας, η κοινοποίηση σεξουαλικά άσεμνων εικόνων που αφορούν παιδιά τιμωρείται με πρόστιμο ή έως και δύο χρόνια φυλάκισης. Τα ΜΜΕ της Δανίας αναφέρουν ότι αναμένεται να τιμωρηθεί με αναστολή.

Παράλληλα, ο αριστερός winger επιλέχθηκε να αγωνιστεί στον κρίσιμο αγώνα της Νορβηγίας εναντίον της Εσθονίας την Πέμπτη (13/11), έναν αγώνα που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την πρόκριση των Σκανδιναβών στο Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου έτους για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια.