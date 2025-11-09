Ο Χάαλαντ έχασε πέναλτι αλλά έκανε τη δουλειά και η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε της Λίβερπουλ (3-0) και μείωσε τη διαφορά από την Άρσεναλ στους 4 βαθμούς.

Ακόμα περισσότερο βύθισε την Λίβερπουλ η Σίτι, η οποία ήταν μια κλάση πάνω και επικράτησε με το εντυπωσιακό 3-0 στο Etihad. Στο 1000ό ματς του Πεπ Γκουαρδιόλα, οι παίκτες τού έκαναν δώρο μια σούπερ εμφάνιση με την οποία εκμεταλλεύτηκαν την γκέλα την Άρσεναλ και την πλησίασαν.

Στο 9’ ο Μαμαρντασβίλι φάνηκε να βρίσκει τον Ντοκού που μπήκε στην περιοχή και παρότι η επαφή ήταν soft, το VAR κάλεσε τον διαιτητή και δόθηκε πέναλτι. Ο keeper της Λίβερπουλ 4 λεπτά αργότερα αναδείχθηκε νικητής στη «μάχη» με τον Χάαλαντ από τα 11 βήματα, όμως δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο και στο 29’. Αφού οι Τσερκί (18’) και Ντοκού (26’) είχαν καλές στιγμές, ο Νορβηγός με μια απίστευτα δύσκολη κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Ματέους Νούνες από δεξιά έστειλε την μπάλα στη γωνία για το 1-0.

Στο 38’, στην πρώτη της φάση στο ματς, η Λίβερπουλ νόμισε ότι ισοφάρισε όταν μετά το κόρνερ του Σαλάχ, ο Φαν Ντάικ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Ρόμπερτσον. Και το φινάλε του πρώτου μέρους ήταν ακόμα χειρότερο για τους Reds αφού στις καθυστερήσεις το σουτ του Νίκο Γκονσάλες κόντραρε στον Φαν Ντάικ και ξεγέλασε τον Μαμαρντασβίλι (2-0).

Στο ξεκίνημα της επανάληψης, οι φιλοξενούμενοι βγήκαν πιο δυνατά και τα έδωσαν όλα για να μπουν άμεσα στο κόλπο. Όμως στο 51’ ο Ντίας πρόλαβε τον Σαλάχ, στο 58’ ο Νίκο γλύτωσε το αυτογκόλ και στο 59’ ο Γκάκπο με κενό τέρμα από πλάγια δεν αξιοποίησε το σούπερ γύρισμα του Μπράντλεϊ. Και πάλι όμως τα πράγματα έγιναν χειρότερα για την ομάδα του Σλοτ, αφού στο 63’ ο Ντοκού με καταπληκτικό πλασέ βρήκε το παραθυράκι.

Το 3-0 διατηρήθηκε μέχρι το φινάλε καθώς η Λίβερπουλ προς το τέλος δεν κατάφερε να σκοράρει, με τον Ντοναρούμα να σταματά τη ρουκέτα του Σομποζλάι στο 76’ και τον Σαλάχ στο 79' σε τετ-α-τετ με τον Ιταλό να «τσιμπά» την μπάλα μόλις άουτ. Στο -8 από την κορυφή αλλά μόλις στο -1 από την 4άδα η Λίβερπουλ.