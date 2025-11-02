Μέσα στην εβδομάδα, αποκλείστηκε στο κύπελλο με εντός έδρας ήττα από την Χόλσταϊν Κίελ, με την οποία την χωρίζει μία κατηγορία. Λίγες μέρες μετά, ο κατήφορος της Βόλφσμπουργκ συνεχίζεται με 5η ήττα στις τελευταίες 6 αναμετρήσεις.
Θύτης η Χόφενχαϊμ, που με το 2-3 πλασαρίστηκε στην πρώτη εξάδα και έχει φέτος βλέψεις ακόμα και για ευρωπαϊκή έξοδο.
Ο Αμούρα σκόραρε δύο φορές για τους λύκους (14', 56'), ωστόσο η Βόλφσμπουργκ είχε τεράστια ανασταλτικά κενά, τα οποία πλήρωσε ακριβά. Δύο γκολ από τον Μπούργκερ (31', 62') και άλλο ένα από τον Πρόμελ (50') έφερε το 2-3, που δεν αποκλείεται να αποτελέσει απαρχή εξελίξεων για τους γηπεδούχους.