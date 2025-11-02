Η Χόφενχαϊμ πέρασε νικηφόρα από την έδρα των λύκων (2-3) που αρχίζουν πλέον και μπαίνουν σε σοβαρές περιπέτειες παραμονής.

Μέσα στην εβδομάδα, αποκλείστηκε στο κύπελλο με εντός έδρας ήττα από την Χόλσταϊν Κίελ, με την οποία την χωρίζει μία κατηγορία. Λίγες μέρες μετά, ο κατήφορος της Βόλφσμπουργκ συνεχίζεται με 5η ήττα στις τελευταίες 6 αναμετρήσεις.

Θύτης η Χόφενχαϊμ, που με το 2-3 πλασαρίστηκε στην πρώτη εξάδα και έχει φέτος βλέψεις ακόμα και για ευρωπαϊκή έξοδο.

Ο Αμούρα σκόραρε δύο φορές για τους λύκους (14', 56'), ωστόσο η Βόλφσμπουργκ είχε τεράστια ανασταλτικά κενά, τα οποία πλήρωσε ακριβά. Δύο γκολ από τον Μπούργκερ (31', 62') και άλλο ένα από τον Πρόμελ (50') έφερε το 2-3, που δεν αποκλείεται να αποτελέσει απαρχή εξελίξεων για τους γηπεδούχους.