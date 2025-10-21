Ο Χουάνκαρ σχολίασε την απομάκρυνση Παπαδημητρίου: «Το κάρμα ποτέ δεν ξεχνά…»

Ο Ισπανός που δεν είχε σε ιδιαίτερη εκτίμηση τον πρώην τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, σχολίασε την ανακοίνωση ολοκλήρωσης της συνεργασίας του με το «τριφύλλι».

Ο Χουάνκαρ και ο Ρούμπεν Πέρεθ, είναι δύο παίκτες που είχαν εκφραστεί δημόσια εναντίον του Γιάννη Παπαδημητρίου. Ακόμη κι όταν αυτός ήταν τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Ο Ισπανός αριστερός μπακ μάλιστα, σχολίασε την ανακοίνωση ολοκλήρωσης συνεργασίας του «τριφυλλιού» με τον παλαίμαχο αμυντικό.

Ο Ίβηρας στην ανάρτησή του στα social media, κάνει λόγο για κάρμα που αποδίδει δικαιοσύνη την κατάλληλη στιγμή. Συνοδεύοντας με πράσινη καρδιά και Τριφύλλι τη δημοσίευση αυτή.

Χαρακτηριστικά το story του Χουάνκαρ γράφει:

«Το κάρμα ποτέ δεν ξεχνά τις πράξεις κανενός, αποδίδει δικαιοσύνη με τέλεια ισορροπία και τη σωστή στιγμή».