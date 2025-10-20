Τρίτο ημίχρονο: Όσα έγιναν στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ και η επικοινωνία με τον Σαββίδη!

Γιώργος και Νίκος Σαββίδης βρέθηκαν στο πλευρό του ΠΑΟΚ στη «μάχη» της OPAP Arena ενώ μετά το τέλος του αγώνα κατέβηκαν στα αποδυτήρια και τηλεφώνησαν στον Ιβάν Σαββίδη.

«Ραντεβού» στην Αθήνα για τους γιους του Ιβάν Σαββίδη, οι οποίοι παρακολούθησαν δια ζώσης το μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ. Ο μεν Γιώργος σε ένα ταξίδι - αστραπή από το Μαϊάμι και ο Νίκος από το Λονδίνο. Μετά το τέλος του αγώνα, οι δυό τους βρέθηκαν στα αποδυτήρια του Δικεφάλου του Βορρά για να συγχαρούν τους ασπρόμαυρους αλλά και τον Ραζβάν Λουτσέσκου και το επιτελείο του.

Μάλιστα, ο Γιώργος, θέλοντας να μεταφέρει και τη χαρά του πατέρα του για την εμφάνιση αλλά και το σημαντικό τρίποντο, φρόντισε να τον καλέσει άμεσα, προκειμένου να απευθυνθεί ο ίδιος στον προπονητή αλλά και στους παίκτες του. Ο Ιβάν Σαββίδης ανέφερε πως παρακολούθησε το παιχνίδι με μεγάλη ικανοποίηση, συνεχάρη τους πάντες και ζήτησε από εκείνους να παλεύουν ο ένας για τον άλλον μέχρι το τέλος.

Και παραμονές του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, σε μία πολύ δύσκολη περίοδο για την ομάδα, ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ είχε... παρέμβει, μιλώντας στους ποδοσφαιριστές του προκειμένου να τους στείλει ένα μήνυμα στήριξης και πίστης.

Από σήμερα κιόλας (20/10), το ματς με την ΑΕΚ ανήκει ήδη στο παρελθόν για τους Θεσσαλονικείς καθώς στρέφουν δεδομένα το κεφάλι τους στην Ευρώπη και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λιλ.

Μόλις δύο ημέρες θα παραμείνει στη βάση του ο ΠΑΟΚ, καθώς το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10), έχοντας ολοκληρώσει την προετοιμασία του θα «πετάξει» για τη Γαλλία, εκεί όπου ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα ανοίξει τα χαρτιά του στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Εκεί θα βρίσκεται και ο Νίκος Σαββίδης, όπως κάνει στα περισσότερα ευρωπαϊκά ματς του Δικεφάλου...