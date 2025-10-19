Με τον Νίκο Πας να βάζει γκολάρα και να δίνει ασίστ, η Κόμο επιβλήθηκε 2-0 της Γιουβέντους και την «έπιασε» ανεβαίνοντας στην 5η θέση της Serie A.

Συνέχεια στο καταπληκτικό ξεκίνημα στη σεζόν έδωσε η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας παρότι εκείνος ήταν τιμωρημένος. Η Κόμο με πρωταγωνιστή ξανά τον Νίκο Πας, καθώς έβαλε γκολ και έδωσε ασίστ, επιβλήθηκε μιας πολύ κακής, Γιουβέντους, αναγκάζοντάς την στην πρώτη της ήττα στο φετινό Campionato.

Το ματς ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για την Γηραιά Κυρία καθώς στο 4’ ο Πας έκανε τη σέντρα και ο Κεμπφ από το δεύτερο δοκάρι πλάσαρε ανενόχλητος τον Ντι Γκρεγκόριο. Κόντρα σε αυτό που θα περίμενε κανείς, οι γηπεδούχοι είχαν καλύτερες φάσεις στη συνέχεια με Μοράτα και Αλμπέρτο Κάρλος, ενώ γκολ του Ντέιβιντ ακυρώθηκε για δοκάρι.

Η Γιουβέντους δεν είχε καλή εικόνα ούτε στο δεύτερο μέρος, με τους παίκτες τους να είναι νοχελικοί και στο 79’ ο Νίκο Πας με ένα έργο τέχνης με ντρίμπλα και φαλτσαριστό σουτ στην απέναντι γωνία έγραψε το 2-0. Αλλαγή μπήκε για 25 λεπτά ο Τάσος Δουβίκας και είχε δύο καλές στιγμές αλλά το σκορ δεν άλλαξε.