To ασπρόμαυρο background των ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Αναλυτικά:
Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα της αναμέτρησης της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 2025-26 κόντρα στην ΑΕΚ στην OPAP Arena. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το background του αγώνα και την προϊστορία του Δικεφάλου κόντρα στην Ένωση, λίγες ώρες πριν την σέντρα του αγώνα.
19.10.2025
- Στις δέκα τελευταίες αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα με γηπεδούχο την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ έχει κρατήσει το αήττητο στις επτά. Ο Δικέφαλος έχει επικρατήσει σε τρείς από αυτές τις αναμετρήσεις, ενώ έχει και τέσσερις ισοπαλίες και η ΑΕΚ μετρά τρεις νίκες. Στα τρία τελευταία μεταξύ τους στη Νέα Φιλαδέλφεια υπάρχουν δύο ισοπαλίες και μια νίκη του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚείχε επικρατήσει σε τρία διαδοχικά παιχνίδια με την επιστροφή της στη φυσική της έδρα, αλλά ακολούθησε το αήττητο των τριών αγώνων του Δικεφάλου, ενώ στην τελευταία τους χρονικά αναμέτρηση, η οποία ήταν για τα Playoffs του πρωταθλήματος υπήρξε νίκη του ΠΑΟΚ με 3-2.
- Την 1η Ιουλίου 2020 ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 2-0 στην Τούμπα από την ΑΕΚκαι από τότε, μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2022 που έχασε με 2-0 στο νέο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας είχε διατηρήσει ένα αήττητο 13 αγώνων ανεξάρτητα έδρας και διοργάνωσης. Είχε επτά νίκες και έξι ισοπαλίες, ενώ η προηγούμενη επίδοση του ήταν αμέσως πριν από αυτό το παιχνίδι με έξι αναμετρήσεις από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος το 2018 μέχρι και τις 12 Ιανουαρίου 2020.
- Είναι συνολικά 76 οι αναμετρήσεις των δύο ομάδων μέχρι τώρα στην ιστορία του πρωταθλήματος της Α’ Εθνικής, με την ΑΕΚ να έχει 49 νίκες, τα 17 ματς να έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα και τον ΠΑΟΚ να έχει επικρατήσει σε 10 αναμετρήσεις.
- Λίγοι είναι οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων που έχουν σημειώσει από τέσσερα γκολ και πάνω, με τον Γιώργο Κούδα να έχει τέσσερα στα εκτός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Ένα από αυτά ήταν στην πρώτη νίκη επί της ΑΕΚ στην έδρα της, στις 20 Οκτωβρίου 1968 με 1-0 χάρη σε γκολ του Γιώργου Κούδα. Οι δέκα συνολικά νίκες έχουν επιτευχθεί με πέντε διαφορετικά σκορ και το 2-1 έχει εμφανιστεί τρεις φορές.
- Λευκή ισοπαλία έχει σημειωθεί εννέα φορές στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων, με αυτή να είναι η πιο δημοφιλής όταν δεν υπάρχει νικητής στην αναμέτρηση. Ακολουθεί το 1-1 με πέντε παρουσίες.
- Υπάρχουν συνολικά 17 ισοπαλίες ανάμεσα στις δύο ομάδες.
- Ακόμη ένας ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ έχει τέσσερα γκολ σε εκτός έδρας αναμετρήσεις με την ΑΕΚ. Ο Γιάννης Γιακουμής μαζί με τον Γιώργο Κούδας έχουν καταφέρει να σημειώσουν από τέσσερα γκολ και να είναι οι πρώτοι σκόρερ του ΠΑΟΚ. Για την ΑΕΚ οκτώ τέρματα έχει ο Μίμης Παπαϊωάννου.