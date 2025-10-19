To ασπρόμαυρο background των ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Στατιστικά στοιχεία από τις αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ μέσα από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ.

Αναλυτικά:

Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα της αναμέτρησης της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 2025-26 κόντρα στην ΑΕΚ στην OPAP Arena. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το background του αγώνα και την προϊστορία του Δικεφάλου κόντρα στην Ένωση, λίγες ώρες πριν την σέντρα του αγώνα.

19.10.2025