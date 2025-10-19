Live Streaming: ΠΑΟΚ - Ατρόμητος

Για την 5η αγωνιστική της Women's Football League, ο ΠΑΟΚ Morris υποδέχεται στη Νέα Μεσημβρία, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου και ώρα 15:00, τις Νέες Ατρομήτου - Δείτε το ματς με εικόνα και ήχο.