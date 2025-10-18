Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ «υπέταξε» την ΑΕΚ (2-0), της «έσπασε» το αήττητο και βρίσκεται μόνος στην κορυφή της Super League K17.

Ένα ακόμα ντέρμπι στα τμήματα υποδομών, αυτή τη φορά ντέρμπι Δικεφάλων με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την ΑΕΚ στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής.

Δύο ομάδες που «φτιάχτηκαν» για να πρωταγωνιστήσουν, με τους μεν «ασπρόμαυρους» να είναι οι back2back πρωταθλητές και την Ένωση να επιστρέφει στο... προσκήνιο των ακαδημιών.

«Κυνικός» ΠΑΟΚ - Αναποτελεσματική ΑΕΚ

Μόλις στα 50 δευτερόλεπτα οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν. Η σέντρα από τα δεξιά είχε αποδέκτη τον Σούβλατζη, αυτός δεν κατάφερε να σκοράρει σε πρώτο χρόνο, με τον Λούσκα να παίρνει το «ριμπάουντ» και να σκοράρει για το 1-0.

Η Ένωση προσπάθησε να αντιδράσει με το σουτ του Αργυρίου στο 10' να «μπλοκάρεται» από την «ασπρόμαυρη» άμυνα, με τον ΠΑΟΚ να προχωράει σε αναγκαστική αλλαγή, καθώς ο Παπαδόπουλος τραυματίστηκε σε μία ανύποπτη φάση με τον Βλάχο να τον αντικαθιστά.

Στο 16΄ο Λαζαρίδης σέντραρε από τα αριστερά, αλλά η μακρινή κεφαλιά του Σούβλατζη βρήκε σε ετοιμότητα τον Βαζιντάρη. Άμεση απάντηση από τος φιλοξενούμενους στο επόμενο λεπτό, με τον Γερουκάλη να κάνει την όμορφη κάθετη και τον Αργυρίου να πλασάρει πάνω στον Νικολαϊδη.

Ο κίπερ των «ασπρόμαυρων» ήταν ο πρωταγωνιστής και στην τεράστια ευκαιρία της ΑΕΚ στο 27ο λεπτό. Ο Αργυρίου προσπάθησε δις να σκοράρει, ο Ποντίκης μία ακόμα, αλλά με τριπλή επέμβαση ο Νικολαϊδης κράτησε το 1-0 υπέρ της ομάδας του.

Μία ΑΕΚ που από το 20ο λεπτό και μετά ανέβασε «στροφές», όντας αρκετά αναποτελεσματική στην τελική προσπάθεια, με τον Φιλιππιάδη να στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του ΠΑΟΚ στο 43ο λεπτό, με το 1-0 να μένει μέχρι την ανάπαυλα.

Το «κλείδωσε» ο ΠΑΟΚ με φάση-καρμπόν

Αποφασισμένος να το «καθαρίσει» το ντέρμπι ο ΠΑΟΚ με την έναρξη της επανάληψης. Στο 49΄ο Λούσκα «προειδοποίησε» με κεφαλιά, ενώ στο επόμενο λεπτό, ο Γκέρσος με «ριμπάουντ» από διώξιμο της ΑΕΚ έκανε το 2-0 σε μία φάση που θύμισε αρκετά το πρώτο γκολ.

Οι Θεσσαλονικείς ήταν ανώτεροι στο β΄ημίχρονο, με την ΑΕΚ να πέφτει ψυχολογικά μετά το 2-0. Στο 57΄ το πλαϊνό σουτ του Μώκου, αλλά και τρία λεπτά μετά το σουτ του Σούβλατζη βρήκαν «απάντηση» από τον Βαζιντάρη.

Στο 62΄έγινε η μεγαλύτερη φάση του τελευταίου ημιώρου, με τον Λαζαρίδη, έπειτα από γύρισμα του Χαλδέζου να αστοχεί από το ύψος του πέναλτι. Η ΑΕΚ έκανε... all in με τον Αργυρίου να χάνει στο 77΄μία ακόμα μεγάλη ευκαιρία και τον Νικολαϊδη να απομακρύνει (ξανά) σε κόρνερ.

Το 2-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τον ΠΑΟΚ να «σπάει» το αήττητο της ΑΕΚ και να βρίσκεται πλέον μόνος στην κορυφή με 13 βαθμούς και την Ένωση στους 12 μαζί με τον Παναθηναϊκό που αύριο (19/10) υποδέχεται τον Άρη.

Πλέον η Super League K17 έχει διακοπή λόγω των προκριματικών της Εθνικής Παίδων στη Γεωργία με... φόντο το EURO U17 του προσεχούς καλοκαιριού.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ Κ17: Νικολαΐδης, Χαλδέζος, Ψυρούκης(78’ Σνάουτσνερ), Τσιάλης, Καλπάκης, Γκέρσος(55’ Μίσχος), Ματέρα(55’ Μώκος), Λαζαρίδης, Σούβλατζης, Παπαδόπουλος(13’ Βλάχος), Λούσκα(78’ Ξέστερνος)

ΑΕΚ Κ17: Βαζιντάρης, Μαρίνος, Λαμπριανίδης(69’ Αδάμος), Φιλιππιάδης, Τερζόπουλος, Στεργιαρόπουλος, Γερουκάλης, Φραντζεσκάκης, Ποντίκης(55’ Ταμπάκογλου), Τσαντήλας(82’ Σιοροφίγκας), Αργυρίου