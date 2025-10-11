Γιοβάνοβιτς: «Δεν με επηρεάζει η κριτική, για τους παίκτες δεν θέλω να μιλάνε σκληρά»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε πως η Ελλάδα θα πρέπει να δώσει συνέχεια στην καλή εμφάνιση που έκανε στη Γλασκώβη και απέναντι στη Δανία για να έρθει η νίκη, ενώ απάντησε και σε ερώτηση του SDNA για την κριτική που γίνεται στην Εθνική για τις τελευταίες ήττες. Αποστολή στην Κοπγχάγη: Γιώργος Φραδελάκης

Ακόμη ο τεχνικός της Εθνικής ομάδας ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να αγωνιστεί όπως η Σκωτία στο "Πάρκεν", όταν είχε καταφέρει στην πρεμιέρα να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας.

Αναλυτικά όσα είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου:

Για το πώς θα φτάσει η Ελλάδα στη νίκη με τη Δανία: Πρέπει να κάνουμε ένα πλήρες παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι στη Γλασκώβη, σε μεγάλη διάρκεια του παιχνιδιού, ήταν από τα πιο καλά παιχνίδια που κάναμε. Αύριο είναι ένας αντίπαλος πιο δύσκολος, ουσιαστικά η καλύτερη ομάδα του ομίλου. Το δικό μας παιχνίδι θα πρέπει να είναι μία συνέχεια του αγώνα με τη Σκωτία. Να αποφύγουμε τα λάθη. Τα λάθη μας με τη Σκωτία δεν ήταν από εκείνα που γίνονται πάντα. Μπορεί να συμβούν. Δυστυχώς σε εμάς συνέβησαν σε δύο φάσεις. Πρέπει να κάνουμε πολύ καλό παιχνίδι, να είμαστε επιθετικοί, πιο ελεύθεροι να παίξουμε. Όλα τα στοιχεία που δεν είχαμε στο πρώτο ματς. Γιατί πιστεύω ότι η Δανία σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα.

Αν σκέφτεται αλλαγές σε πρόσωπα με τη Δανία: Νομίζω ότι η ερώτησή σας ήταν καλή και κατά κάποιο τρόπο διαβάζετε την σκέψη ενός προπονητή. Από τη μία πλευρά είχαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και σίγουρα υπάρχει μία κόπωση. Υπάρχει και απογοήτευση και είναι φυσιολογικό όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Υπάρχουν όμως και 24 ώρες, μία προπόνηση σήμερα. Υπάρχουν σκέψεις και ανάλογα με την αίσθηση που έχω εγώ με τους ποδοσφαιριστές. Έχω να διαχειριστώ ένα πολύ καλό γκρουπ. Τρομερό γκρουπ. Δεν υπάρχει κανείς παίκτης που δεν θέλει να αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι. Είναι πολύ ευχάριστο για μένα. Υπάρχουν σίγουρα κάποιες σκέψεις για κάποιες αλλαγές που θα πάρω μέχρι αύριο. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο παιχνιδιού, δεν υπάρχουν πολλές αλλαγές, θα αγωνιστούμε όπως κάνουμε εδώ και έναν χρόνο.

Αν μπορεί κάνει κάτι απροσδόκητο η Ελλάδα στο παιχνίδι με τη Δανία η οποία είναι το φαβορί: Μακάρι, αλλά δεν μπορώ να βασιστώ σε αυτό. Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο, όλα γίνονται. Ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο, των εθνικών ομάδων και για κάποιους λόγους που είναι καθαρά ποδοσφαιρικοί. Είναι παιχνίδια που γίνονται σε σύντομο διάστημα, δεν έχουμε χρόνο. Η ποιότητα των ομάδων είναι υψηλότατη όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές. Κάθε λάθος, η στιγμή που δεν είμαστε συγκεντρωμένοι, μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα, ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο. Το πληρώσαμε με τη Σκωτία. Ελπίζω ότι δεν θα γίνει αύριο.

Αν έχει προετοιμάσει την ομάδα για ατμόσφαιρα: Καταρχήν, όσον αφορά την ατμόσφαιρα, αυτό το στάδιο και η Εθνική Δανίας, έχουν πάντα μία πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Από τοις καλύτερες έδρες των εθνικών ομάδων. Στο προηγούμενο παιχνίδι (με τη Σκωτία), ναι μεν το γκολ της ισοφάρισης έδωσε μία διαφορετική ψυχολογία στη Σκωτία, αλλά δεν πείραξε το μυαλό της ομάδας. Δεν είχα αυτή την αίσθηση στον αγωνιστικό χώρο. Περισσότερο έδωσε μία δυνατότητα η ομάδα της Σκωτίας να μπει ξανά μέσα στο παιχνίδι. Αλλά όχι ότι πείραξε εμάς και άλλαξε τόσο πολύ το ίδιο το παιχνίδι. Απλά είναι σίγουρο ότι έδωσε σε αυτούς μία διαφορετική δυναμική να κάνουν κάτι στη διάρκεια του παιχνιδιού.

Αν θα είναι χρήσιμη μία ισοπαλία ή μονόδρομος η νίκη: Δεν είμαστε ομάδα και δεν το κάναμε ποτέ που θα σκεφτεί δύο αποτελέσματα. Και στις συζητήσεις με τους παίκτες και στον τρόπο που μπαίνουμε στο γήπεδο, το να ζητάμε την ισοπαλία. Ξέρουμε ότι πρέπει να αγωνιστούμε 90 λεπτά εναντίον μίας πολύ καλή ομάδας. Πρέπει να ετοιμαστούμε εμείς να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και μέσα από αυτό να κάνουμε τη νίκη. Ποτέ δεν ήμουν λάτρης παιχνιδιών που θα πρέπει να παίζουμε για ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, πέρα από τη νίκη.

Αν έχει αμυντικό πρόβλημα η Ελλάδα: Δεχτήκαμε έξι γκολ στα δύο τελευταία παιχνίδια που είναι ανεπίτρεπτο αν θέλουμε να προκριθούμε στο Μουντιάλ. Όμως τα περισσότερα προήλθαν από λάθη που σπάνια κάναμε τοι τελευταίο διάστημα. Όλα έγιναν σε αυτά τα δύο ματς. Τα λάθη μας προβληματίζουν, συζητάμε γι’ αυτά για να μην επαναληφθούν. Όμως το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών, δεν μπορείς να προβλέψεις τις καταστάσεις. Δεν προέρχονταν από τις προσπάθειες των αντιπάλων τα γκολ, αλλά περισσότερο από κάποια αμυντικά λάθη που τα πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά με έξι γκολ. Τα οποία είναι πάρα πολλά. Και δεν είμαστε ομάδα που δεχόταν τόσο εύκολα γκολ. Ό,τι λάθος κάναμε, κατέληγε στην εστία μας.

Αν πιστεύει κάτι χρωστάει η τύχη στην Ελλάδα: Πάντα ελπίζουμε σε αυτή. Σίγουρα δεν ήμασταν η πιο τυχερή ομάδα στο τελευταίο παιχνίδι, αλλά δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτή. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πιο καλά παιχνίδια.

Για το αν το παιχνίδι της Σκωτίας στη Δανία (0-0) μπορεί να αποτελέσει οδηγό για την Ελλάδα: Το είδα το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ με την ομάδα μου κάνω τέτοιου είδους παιχνίδι, όπως η Σκωτία εδώ. Δεν θα μπορούσα να πάω με αυτή τη λογική με τους παίκτες μου, ανεξαρτήτως πόσο σημαντικό θα ήταν. Σαν προπονητής έχω διαφορετική φιλοσοφία, αν μας αναγκάσει ο αντίπαλος οκ, αλλά τέτοιου είδους παιχνίδι δεν μπορώ να κάνω.

Για τις στατικές φάσεις και αν προβληματίζουν κι αν σκέφτεται περισσότερες αλλαγές επιθετικά σε σχέση με την άμυνα: Πάντα σκέφτομαι αυτό το πράγμα βάσει και της κατάστασης των παικτών. Κι αν το έχουμε ανάγκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες αλλαγές, αλλά θέλω κι εγώ λίγο χρόνο. Το παιχνίδι με τη Σκωτία., με άφησε ικανοποιημένο στον τρόπο του παιχνιδιού. Νομίζω ότι δεν είναι σωστή στιγμή σίγουρα όσον αφορά τα πρόσωπα ή τις αλλαγές που μπορεί να υπάρχουν.

Όσοι για το αν τον επηρεάζει η κριτική που γίνεται στην Εθνική για τις τελευταίες ήττες: Μου αρέσει αυτό το πράγμα. Το ποδόσφαιρο είναι ζωντανό. Σαν προπονητής, έχω μάθει να λειτουργώ κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δεν είναι θέμα η κριτική. Αν δεν κερδίζουμε, δεν διαβάζω καθόλου. Ξέρω τι θα γίνει. Περισσότερο με ενδιαφέρει η ομάδα μου, θέλω να μείνει σταθερή στις αξίες της. Έχουμε δημιουργήσει προσδοκίες μέσα στο γήπεδο. Και θα πρέπει να είσαι έτοιμος για την πιο σκληρή κριτική. Μου αρέσει εμένα αυτό. Ξυπνάει τον εγωισμό σου. Είναι από τα πράγματα που μου ταιριάζουν. Εκείνο που μπορεί να με πειράξει, είναι αν υπάρχει πολύ σκληρή κριτική για τους παίκτες. Γιατί έχουμε ένα πολύ καλό γκρουπ, όσον αφορά τη διάθεση των παικτών, το πόσο είναι αφοσιωμένοι είναι, τουλάχιστον στο θέμα του προπονητή και τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε στο γήπεδο. Εγώ τους θαυμάζω. Μου είναι περίεργο αν ξέρω ότι υπάρχουν παιδιά που δέχονται ιδιαίτερα σκληρή κριτική. Κι εγώ τους ξέρω. Για μένα είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεάσει ούτε τις αποφάσεις μου, ούτε τον τρόπο λειτουργίας μου.

