ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - LIVE SPORT

Eτσι όπως βλέπω τον Γιόβιτς, μου θυμίζει εκείνη τη διαφήμιση της στοιχηματικής εταιρείας, όπου ένας τύπος τρέχει μαραθώνιο φορτωμένος ένα ψυγείο στην πλάτη, αλλά τερματίζει πρώτος! Τα πολλά παραπανίσια κιλά που έφερε μαζί του τον εμπόδισαν να βρει γρήγορα πατήματα, με αποτέλεσμα πολλοί να σχολιάζουν και να αναρωτιούνται αν θα είναι κάποια στιγμή σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ΑΕΚ. Στο ματς με την Κηφισιά είδαμε τον Γιόβιτς να το παίρνει προσωπικά. Έκανε το 2-2, ανέβηκε ψυχολογικά και λίγο αργότερα «έκλεψε» με τσαμπουκά το νικητήριο πέναλτι, κάνοντας και άλλα χρήσιμα πραγματάκια στο παιχνίδι. Θα πείτε... με την άμυνα της Κηφισιάς έπαιζε, απέναντι στον Μποτία των 37 χρόνων. ΟΚ, αλλά για φανταστείτε, μετά το «Χ» στη Λάρισα και το 3-1 από τη Τσέλιε, να ερχόταν μια τρίτη σερί σφαλιάρα για τι θα μιλούσαμε σήμερα και πόση αμφισβήτηση θα υπήρχε γύρω από όλους; Ο ίδιας ο προπονητής, άλλωστε, μέσα από τον φόβο του, είχε χαρακτηρίσει το ματς... «τελικό Champions League»! Τελικός εναντίον της Κηφισιάς, αλλά έτσι γίνεται καμιά φορά όταν σφίγγουν τα γάλατα...

Όσο για τον Γιόβιτς, κάποιοι που έχουν μελετήσει τον τρόπο παιχνιδιού του, κυρίως οι Σέρβοι, ισχυρίζονται ότι είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε αμυντικό να προβλέψει την επόμενη κίνησή του με το που θα πάρει την μπάλα. Και μένει, φυσικά, να δούμε τη συνέχεια. Πότε θα αρχίσει να παίζει βασικός, πόσο επιδραστικός θα γίνει για τους υπόλοιπους και αν θα ξεκινήσει να φορτώνει με γκολ τους αντιπάλους. Εκεί θα καταλάβουμε αν η ΑΕΚ βγήκε κερδισμένη επειδή έχασε τον Ντέσερς, ο οποίος κατέληξε στον Παναθηναϊκό, χωρίς να έχει παίξει ακόμη ουσιαστικά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Η φετινή σεζόν βρίσκει τον Ολυμπιακό να διεκδικεί και πάλι υψηλούς στόχους εντός και εκτός συνόρων. Ωστόσο, ένα από τα βασικά αγκάθια που εμφανίζονται με ανησυχητική συχνότητα είναι τα ατομικά λάθη στην άμυνα, ειδικά από τους στόπερ Μπιανκόν και Ρέτσο. Σε δύο κρίσιμα ντέρμπι, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί υπέπεσαν σε σοβαρές αστοχίες, που έκριναν σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα. Ο Ρέτσος, στο ματς με τον Παναθηναϊκό, έκανε ένα αδικαιολόγητο λάθος σε εκτέλεση φάουλ, δίνοντας την ευκαιρία στον αντίπαλο να σκοράρει. Από έναν παίκτη με διεθνή εμπειρία και παραστάσεις από τη Bundesliga, τέτοιες στιγμές έλλειψης καθαρού μυαλού και συγκέντρωσης δεν δικαιολογούνται. Παρόμοιο σκηνικό και στην Τούμπα, όπου ο Μπιανκόν φέρει για το γενικότερο αλαλούμ στην άμυνα. Κακή τοποθέτηση, έλλειψη επικοινωνίας, πάσα στον… Γιακουμάκη και αδυναμία αντίδρασης σε μια φαινομενικά διαχειρίσιμη φάση. Το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο, δείχνει τάσεις επανάληψης. Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο γιατί συμβαίνουν αυτά τα λάθη αλλά και τι εναλλακτικές υπάρχουν.

Μπορούν οι Γκουστάβο Μάνσα και Αλέξης Καλογερόπουλος να προσφέρουν λύσεις; Η απάντηση, με βάση τα δεδομένα είναι ίσως… Ο Γκουστάβο Μάνσα είναι μια επένδυση με προοπτική. Ένας στόπερ με πολύ καλά σωματικά προσόντα, εξαιρετική αθλητικότητα και ικανότητα στο ψηλό παιχνίδι. Επιπλέον, διαθέτει καλή τεχνική και πρώτη κουβάλημα της μπάλας. Ο Αλέξης Καλογερόπουλος, από την άλλη, αποτελεί γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών του Ολυμπιακού και έχει ήδη δείξει καλά δείγματα σε περιορισμένο χρόνο. Είναι πιο «σχολικός» αμυντικός, με έμφαση στην κάλυψη και την απλότητα στο παιχνίδι του. Η μεγάλη του αρετή είναι η συγκέντρωση και η τακτική πειθαρχία — στοιχεία που λείπουν από τις πρόσφατες εμφανίσεις των Μπιανκόν και Ρέτσου. Βεβαίως, δεν προτείνεται άμεση αντικατάσταση με νεαρούς. Ούτε βέβαια τίθεται θέμα αντικατάστασης του αρχηγού του Ολυμπιακού.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Η Εθνική έχει τις προοπτικές να παίξει για το αποτέλεσμα και στους δύο αγώνες, αλλά πρωτίστως θα πρέπει να φρενάρει τη Σκωτία. Η νίκη θα ήταν ιδανική ακόμη και για βλέψεις πρωτιάς και απευθείας πρόκρισης, αλλά ο ρεαλιστικός στόχος δεν παύει να είναι η δεύτερη θέση και η δυνατότητα διεκδίκησης του εισιτηρίου στα πλέι οφ. Ακόμη και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις πρόσφατες δηλώσεις του δεν θέλησε να το κρύψει. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στον όμιλο, η Δανία είναι το ακλόνητο φαβορί. Και η Σκωτία με την Ελλάδα θα δώσουν τη μάχη, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να ελπίζουν στα νοκ άουτ. Συνεπώς (έχοντας τους Σκωτσέζους εντός έδρας τον επόμενο μήνα) «μας κάνει» και η ισοπαλία στο «Χάμπντεν Παρκ». Κι ας είναι η συγκεκριμένη ομάδα πλασμένη, έτσι ώστε να πιστεύει και να κυνηγά τη νίκη σε κάθε παιχνίδι της.

Όσον αφορά τις επιλογές για το παιχνίδι, δεν θα πρέπει να περιμένουμε ιδιαίτερες αλλαγές, αλλά ένα ζήτημα είναι η ψυχολογία την οποία μεταφέρουν στην Εθνική οι παίκτες από τα πρόσφατα διεθνή παιχνίδια τους. Και δεν είναι καλή, ασχέτως τι μεσολάβησε στα εγχώρια πρωταθλήματα. Οι ήττες της περασμένης εβδομάδας για τους διεθνείς που αγωνίζονται σε ελληνικές ομάδες μπορεί να παίξουν ρόλο σχετικά με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν δύο (πάλι δύσκολους) εκτός έδρας αγώνες. Αυτήν τη φορά με το εθνόσημο. Ήττες είχαν και οι «Πορτογάλοι», ο Παυλίδης με τους Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη, ενώ ο Τσιμίκας είχε κάνει το λάθος στο γκολ που δέχτηκε η Ρόμα. Οι ίδιοι οι παίκτες θα πουν ότι το ένα ματς από το άλλο πάντα έχει διαφορά, αλλά είναι μια λεπτομέρεια την οποία φανταζόμαστε πως θα έχει κατά νου ο Γιοβάνοβιτς και το επιτελείο του στην πνευματική προετοιμασία του ματς στη Σκωτία. Και μετά εκείνου στη Δανία.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Αυτό που δείχνουν τα αποτελέσματα για τον Νίκολιτς, είναι πως μέχρι τώρα έχει καταφέρει πράγματα, που είτε δεν τα έχει καταφέρει κανένας προκάτοχός του, είτε το έχουν πετύχει λίγοι και πριν πολλά χρόνια. Σε Ευρώπη, αλλά και σε πρωτάθλημα. Θυμίζω πως ο Νίκολιτς είναι ο προπονητής που οδήγησε την ΑΕΚ για πρώτη φορά στην ιστορία της, σε τρεις συνεχόμενες προκρίσεις, μέσα στο καλοκαίρι και μέχρι να φτάσει σε όμιλο. Ποτέ ξανά δεν τα είχε καταφέρει. Επίσης, είναι ο Νίκολιτς ο προπονητής, που για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια, έκανε συγκομιδή πάνω από 14 βαθμούς στις έξι πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Δεν είναι καθόλου μικρή υπόθεση όλο αυτό. Το αντίθετο. Πάντα απ’ αυτό πρέπει να ξεκινάει η κουβέντα για έναν προπονητή. Διότι εξυπακούεται πως μια ΑΕΚ που χτίστηκε από την αρχή το περασμένο καλοκαίρι, χρειάζεται χρόνο για να μπορέσει να «θρέψει». Όμως πρακτικά, έκανε την πρώτη της ήττα μετά από 13 ματς αήττητη, έκανε τρεις σερί ευρωπαϊκές προκρίσεις το καλοκαίρι στο πρωτάθλημα είναι πρώτη με 16 βαθμούς από τους συνολικά 18 που ήταν προς διεκδίκηση. Αυτή είναι η εικόνα της ΑΕΚ του Νίκολιτς.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Η οργισμένη αντίδραση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι τα παιδιά του μαζί με τη μητέρα τους θα έρθουν για μόνιμη εγκατάσταση στην Αθήνα είναι απολύτως κατανοητή και δικαιολογημένη. Κανένας γονιός με συναίσθηση της ευθύνης που έχει ο ρόλος του δεν θέλει να δίνει τα ανήλικα παιδιά του βορά στα αδηφάγα social –και όχι μόνο– media.«Σταματήστε να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου. Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας», έγραψε σε ανάρτησή του και έχει απόλυτο δίκιο.

Το πρόβλημα που έχει ο Γιάννης και όλοι οι δημοφιλείς σταρ όχι μόνο του αθλητισμού, αλλά και του θεάματος, είναι ότι δεν μπορούν απλά να κλείσουν τα social media στο κινητό και το tablet τους ώστε να εξασφαλίσουν την ιδιωτικότητά τους και να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από την τοξική πολλές φορές δημοσιότητα. Αν βγει από το σπίτι του ένα βράδυ, πάει να φάει σε ένα εστιατόριο, μπορεί να τραβήξουν διάφοροι ένα σωρό βιντεάκια, που θα κάνουν αμέσως τον γύρο του κόσμου μέσω των social media. Αν κάποιος γνωστός του πει κάτι σε κάποιον άλλον, μπορεί να το δει δημοσιευμένο σε όλα τα sites του πλανήτη. Κι αυτό είναι ανθρωπίνως αδύνατο να το ελέγξει. Κι ακριβώς επειδή αισθάνεται ότι δεν έχει τον έλεγχο της κατάστασης, θυμώνει. Και κάνει ίσως το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει. Να μας πει με τρόπο που δεν σηκώνει ερμηνείες ή δεύτερες σκέψεις ότι δεν του αρέσει να γίνεται… ριάλιτι η ζωή της οικογένειάς του. Ντόμπρα και σταράτα. Περιμένοντας πια από εμάς να σεβαστούμε το δικαίωμά του, που είναι και δικαίωμα κάθε ανθρώπου που ζει σε αυτόν τον πλανήτη.

