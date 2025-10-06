Ξεκίνησε την προετοιμασία για Σκωτία η Εθνική - Υπό καταρρακτώδη βροχή η προπόνηση

Την προετοιμασία της για το ματς με τη Σκωτία στη Γλασκώβη ξεκίνησε η Εθνική Ελλάδας.

Σε ρυθμούς Σκωτίας κινείται η Εθνική, με τους παίκτες της Ελλάδας να μαζεύονται και να προπονούνται σήμερα στο Ρέντη, ενόψει της αναμέτρησης στη Γλασκώβη (09/10) για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ.

Η σημερινή προπόνηση, στο μεγαλύτερο μέρος της, πραγματοποιήθηκε υπό καταρρακτώδη βροχή, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που απουσιάζει, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση και παρέμεινε στο Βέλγιο, με τον Παύλο Παντελίδη να καλείται στη θέση του.

Έτσι, ο άσος της Κηφισιάς προπονήθηκε για πρώτη φορά με τη «Γαλανόλευκη» υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με όσους αγωνίστηκαν την Κυριακή (05/10) με τις ομάδες τους να πραγματοποιούν αποθεραπεία και οι υπόλοιποι κανονικό πρόγραμμα.

Επόμενη προπόνηση της Εθνικής έχει προγραμματιστεί για αύριο (07/10) στις 12 το μεσημέρι ξανά στο Ρέντη, ενώ η αποστολή θα πετάξει για τη Γλασκώβη στις 16:30 το απόγευμα.