Εθνική ομάδα: Με ίωση ο Καρέτσας, κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς!

Κλήση-έκπληξη στην Εθνική ομάδα, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλεί τον Παύλο Παντελίδη της νεοφώτιστης Κηφισιάς, καθώς ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ταλαιπωρείται από ίωση.

Ακόμα ένα πρόβλημα για τη Γαλανόλευκη ενόψει των δύο κρίσιμων αγώνων με Σκωτία και Δανία, για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Μετά τον Ρέτσο που ήδη αντικαταστάθηκε από τον Μιχαηλίδη, είναι εξαιρετικά αμφίβολος και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο άσος της Γκενκ, βασικός στα πλάνα του Γιοβάνοβιτς, ταλαιπωρείται από ίωση και θα βρίσκεται στη σημερινή συγκέντρωση της Εθνικής, παρά ταύτα υπάρχει πιθανότητα να ταξιδέψει αύριο (7/10) απευθείας για τη Γλασκώβη.

Σε κάθε περίπτωση υπήρξε μία έτρα κλήση στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και μάλιστα από τη νεοφώτιστη Κηφισιά! Ο λόγος γαι τον Παύλο Παντελίδη που είναι από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, με τρία γκολ -τα δύο απέναντι σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ- και δύο ασίστ σε έξι συμμετοχές!