«Στη Μίλαν όλα χάλασαν μετά από τον τσακωμό του Αλέγκρι με τον Ιμπραΐμοβιτς»

Ο Μάρκο Αμέλια μίλησε για τα όσα έζησε στη Μίλαν και θυμήθηκε έναν τσακωμό του Μαξ Αλέγκρι με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, λέγοντας πως εξαιτίας αυτού χάλασαν τα πάντα στην ομάδα τη σεζόν 2011/12.

Για την... αυτοκτονία της Μίλαν τη σεζόν 2011/12 μίλησε ο Μάρκο Αμέλια. Οι «Ροσονέρι» ήταν στο +10 από τη Γιουβέντους, ωστόσο στο τέλος κατάφεραν και έχασαν το πρωτάθλημα, με εναν τσακωμό μεταξύ του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και του Μαξ Αλέγκρι να ευθύνεται για αυτό, σύμφωνα με όσα είπε στη «Gazzetta Dello Sport» ο πρώην αναπληρωματικός τερματοφύλακας των Ιταλών.

«Για όλα έφταιγε ένας τσακωμός μεταξύ του Αλέγκρι και του Ιμπραΐμοβιτς στο Champions League», ανέφερε αρχικά ο παλαίμαχος τερματοφύλακας, που εξήγησε στη συνέχεια πως «στους 16, είχαμε νικήσει 4-0 στο πρώτο ματς (σ.σ. την Άρσεναλ) και στη ρεβάνς, ο Αλέγκρι πήρε μαζί του δύο τερματοφύλακες, τότε είχαν επτά αλλαγές οι ομάδες. Για τον Ζλάταν, αυτό έδειχνε ηττοπαθή νοοτροπία.



Χάσαμε 3-0 και περάσαμε χάρη σε μια τρομερή απόκρουση του Αμπιάτι στα τελευταία λεπτά. Ο Μαξ ήρθε μετά τις δηλώσεις και γελούσε, κάτι που δεν άρεσε στον Ζλάταν, που του το υπέδειξε σε σκληρό τόνο. Για μένα, κάτι χάλασε εκείνη τη μέρα. Ήμασταν στο +10 από τη Γιουβέντους και χάσαμε το πρωτάθλημα. Εκείνη τη σεζόν είχαμε και το περιβόητο γκολ του Μουντάρι, τη μεγαλύτερη αδικία που έχω βιώσει στην καριέρα μου» ανέφερε αναλυτικά.