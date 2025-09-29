H Ίντερ θέλει να κάνει μόνιμη την μεταγραφή του Ακάντζι

Ο Ελβετός κεντρικός αμυντικός μέσα σε σύντομο διάστημα «κέρδισε» τους ανθρώπους της Ίντερ, που θέλουν να μονιμοποιήσουν την μεταγραφή του.

Ο Μάνουελ Ακάντζι, μετακινήθηκε στην Ίντερ με την μορφή του δανεισμού από την Μάντσεστερ Σίτι, προλαβαίνοντας σε λίγους αγώνες να εξελιχθεί σε ηγετική μορφή στο κέντρο της άμυνας των «νερατζούρι».

Στην συμφωνία των δύο ομάδων προβλέπεται οψιόν αγοράς 15 εκατ. ευρώ, με τους ιθύνοντες της Ίντερ να είναι αποφασισμένοι να την ενεργοποιήσουν για να μονιμοποιήσουν την μεταγραφή του έμπειρου στόπερ.

Eφόσον ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς του Ακάντζι, η Ίντερ έχει έρθει σε συμφωνία με τον 30χρονο κεντρικό αμυντικό, για την υπογραφή συμβολαίου τριετούς διάρκειας.