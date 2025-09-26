Ρομπέρτο Μαντσίνι: Το ιταλικό παρασκήνιο και η σύνδεση με τον Παναθηναϊκό!

Το SDNA φέρνει στο φως όσα κυκλοφορούν στην πιάτσα των ατζέντηδων στην γειτονική χώρα για τον πολύπειρο προπονητή και την…διασταύρωση με το Tριφύλλι.

Ο Χρήστος Κόντης απέδειξε πως διέθετε το “know how” προκειμένου να οδηγήσει με προπονητική…μαεστρία τον Παναθηναϊκό στην εμφατική νίκη (1-4) επί της Γιουνγκ Μπόις στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Ο Έλληνας τεχνικός πιστώνεται το εντυπωσιακό «διπλό» στη Βέρνη, την δυναμική εκκίνηση του Τριφυλλιού στη νέα…πίστα των φετινών ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του κι ασφαλώς πήρε credits.

Πόσα; Ο χρόνος, θα δείξει.

Την ίδια στιγμή στην Ιταλία, εκτός από τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι, εσχάτως συνδέουν έναν ακόμα δικό τους προπονητή με τον Παναθηναϊκό, κάτι για το οποίο ασφαλώς και παίζει ρόλο το ανοιχτό κανάλι του ελληνικού κλαμπ με τον Ιταλό, Φράνκο Μπαλντίνι.

Για να περάσουμε στο…παρασύνθημα του ρεπορτάζ, σύμφωνα με όσα εσχάτως ψιθυρίζονται στην ιταλική πιάτσα των agents, o Ρομπέρτο Μαντίνσι φέρεται να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των προπονητών που τελούν υπό καθεστώς...ιχνηλάτησης από πλευράς «πρασίνων» μετά το διαζύγιο με τον Ρουί Βιτόρια.

Ο 60χρονος τεχνικός παραμένει χωρίς ομάδα έπειτα από το “game over” στον πάγκο της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας τον περασμένο Οκτώβριο.

Στην προπονητική καριέρα του δούλεψε σε Ίντερ, Μάντσεστερ Σίτι, Λάτσιο, Φιορεντίνα, Γαλατασαράι, Ζενίτ, Εθνική Ιταλίας έχοντας κατακτήσει τρία πρωταθλήματα και τέσσερα Κύπελλα Ιταλίας, ένα πρωτάθλημα Αγγλίας, ένα Κύπελλο Τουρκίας κι ένα Euro με την «Σκουάντρα Ατζούρα».