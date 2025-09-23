Όταν ο Λανουά αμφισβητεί τον Ροσέτι

Ξαφνικά ο Στεφάν Λανουά αποφάσισε να ανεβάσει το περίφημο βίντεο στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ τη Δευτέρα. Και όχι την Τρίτη όπως συνηθίζει. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Ο λόγος ήταν ότι ήθελε να ξεκαθαρίσει μια φάση που συζητήθηκε στο ντέρμπι των «αιωνίων». Αν υπάρχει πέναλτι ή όχι στον Καμπελά. Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής δεν δίστασε να κάνει κριτική στην ίδια την επιλογή του! Στον Γερμανό ρέφερι Αϊτεκίν, ο οποίος στα 47 του χρόνια εξακολουθεί να βρίσκεται στην ενεργό δράση.

Επειδή ο κ. Λανουά ήταν και παρατηρητής του αγώνα της Λεωφόρου, προφανώς έχει συντάξει τη σχετική έκθεση. Οπου θα καταχεριάζει τον πρώην ελίτ διαιτητή για το πέναλτι που δεν έδωσε υπέρ του Ολυμπιακού. Το ερώτημα βέβαια είναι αν αυτή η έκθεση λαμβάνεται υπόψη είτε από τη Γερμανική Ομοσπονδία είτε από την UEFA.

Επί της ουσίας η βιασύνη Λανουά εξηγείται και από την πίεση που του ασκήθηκε για να τοποθετηθεί δημόσια σε μια φάση που θα μπορούσε κάλλιστα να μπει στο κλασικό βίντεο της Τρίτης. Είναι προφανές ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ λειτουργεί με διπλωματία, σταθμίζει τους ισχυρούς ποδοσφαιρικούς παράγοντες και αποφασίζει με βάση την επιρροή του καθενός. Το έχει κάνει επανειλημμένα, αποποιούμενος ακόμη και τις δεσμευτικές δηλώσεις του.

Θέλετε παράδειγμα;

Όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA Ρομπέρτο Ροσέτι είχε τονίσει την ανάγκη να μειωθούν οι ξένοι διαιτητές, ο κ. Λανουά έσπευσε να αγκαλιάσει αυτήν την πρόταση. Μόλις διαπίστωσε ότι Ελληνες ισχυροί ποδοσφαιρικοί παράγοντες διαφωνούν, ανέκρουσε πρύμναν. Ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι θα συνεχίσουν να σφυρίζουν ξένοι στα ντέρμπι του πρωταθλήματος και θα δοκιμαστούν κάποιοι Ελληνες διεθνείς στα ντέρμπι του Κυπέλλου. Στην ουσία ακύρωσε την οδηγία Ροσέτι!

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής επιδιώκει να ανανεώσει το συμβόλαιό του και να μείνει για τρίτη χρονιά στην Ελλάδα. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικές, ο μισθός παχυλός και οι εντάσεις έχουν λιγοστέψει. Γιατί να μη συνεχίσει, τη στιγμή μάλιστα που δεν έχει καμία άλλη πρόταση; Το τερπνόν μετά του ωφελίμου.

Θα καταλάβει πολύ σύντομα ότι περπατάει πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί. Όταν έρθουν τα play offs και εφόσον οι βαθμολογικές αποστάσεις των Big 5 είναι μικρότερες, η τοξικότητα θα επανεμφανιστεί. Τότε ο Γάλλος διπλωμάτης δεν θα μπορέσει να χειριστεί τους Ελληνες όπως τους μανικουλάρει μέχρι τώρα.

Άλλωστε η προσπάθειά του να βγάλει άχρηστο έναν πολύπειρο Γερμανό διαιτητή ενόχλησε ακόμη και την Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA. Πολύ περισσότερο τον κ. Ροσέτι, ο οποίος δεν έχει μάθει να τον αμφισβητούν, ειδικά όταν δίνει μια οδηγία του τύπου «βάλτε περισσότερους Ελληνες να σφυρίξουν».

Είναι και το άλλο: Ο κ. Λανουά φάνηκε ανακόλουθος και σε άλλες τρεις δεσμεύσεις του:

1. Η δημοσιοποίηση των διαλόγων του VAR.

2. Η μετάδοση από τα μεγάφωνα του γηπέδου των όσων λέει ο ρέφερι στους αρχηγούς των ομάδων, εξηγώντας μια απόφασή του.

3. Η καθιέρωση των τηλεπαρατηρητών διαιτησίας.

Ούτε αυτό νομίζουμε ότι άρεσε τον κ. Ροσέτι, ο οποίος μάλλον θα προτιμούσε τον συμπατριώτη του Πάολο Βαλέρι στην προεδρία της ΚΕΔ από το καλοκαίρι του 2026 και μετά.