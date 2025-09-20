Με τον Βαγγέλη Παυλίδη σε εξαιρετική ημέρα ήρθε το νικηφόρο ντεμπούτο του Ζοζέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα, με τους «Αετούς» να παίρνουν το τρίποντο με 3-0 επί της Αβές εκτός έδρας.

Ο Έλληνας σέντερ φορ συνέχισε στο ίδιο μοτίβο που έχει συνηθίσει, είχε γκολ και ασίστ και βοήθησε τα μέγιστα εναντίον της Αβές (3-0).

Με αυτό τον τόπο η Μπενφίκα ανέβηκε στη 2η θέση της Primeira Liga, στο -5 από την πρώτη Πόρτο με παιχνίδι λιγότερο.

Ο Παυλίδης ήταν ενεργός σε κάθε των Λουζιτανών. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, από δική του προσπάθεια η μπάλα βρέθηκε στον Σουντάκοφ ο οποίος έκανε το 1-0 με δυνατό σουτ.

Στο 56' ο Έλληνας επιθετικός ευστόχησε από τα 11 βήματα και στο 64' έδωσε εξαιρετική ασίστ στον Ιβάνοβιτς για το 3-0.

Έτσι κατέγραψε την πρώτη του ασίστ για φέτος, την στιγμή που έχει ήδη και πέντε γκολ με την Μπενφίκα.