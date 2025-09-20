Η Αναγέννηση Καρδίτσας «χτύπησε» στην... κόντρα με τον Κμαγιάλ και πέρασε από την έδρα του ΠΑΟΚ Β (0-1), κάνοντας το 2/2 στο πρωτάθλημα - Πλήρωσε τα «κενά» διαστήματα ο Δικέφαλος.

Νέο απαιτητικό παιχνίδι για τον Δικέφαλο, αυτή τη φορά απέναντι στην αξιόμαχη παρότι νεοφώτιστη Αναγέννηση Καρδίτσας στο γήπεδο της Καλαμαριάς, τη νέα έδρα του ΠΑΟΚ Β.

Αρκετά νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα των γηπεδούχων, με τους Μπάλντε-Χατσίδη να ξεκινούν στα «φτερά» της επίθεσης, τον Μύθου σε θέση φορ και τον Μούστμα σε «ελεύθερο» ρόλο.

Από πλευράς Αναγέννησης, αναμενόμενη ενδεκάδα από τον Τίμο Καβακά με τους Κμαγιάλ-Ομρανί βασική «πηγή» κινδύνου επιθετικά.

Ανώτερη η Αναγέννηση που βρήκε γκολ στην... κόντρα

Ο Κμαγιάλ ήταν σε πολύ καλή μέρα, όντας ο πρωταγωνιστής και σκόρερ των «κιτρινόμαυρων» στο πρώτο ημίχρονο. Στο 3΄η πολύ επικίνδυνη σέντρα του πέρασε από όλους, ενώ πέντε λεπτά μετά, η κεφαλιά του ήταν αδύναμη με τον Μοναστηρλή να μπλοκάρει.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου 20λέπτου, το κόρνερ του Πεταυράκη είχε αποδέκτη τον Στίκα, ο οποίος με κεφαλιά απείλησε χωρίς αποτέλεσμα. Ένας ΠΑΟΚ Β ασύνδετος, χωρίς φάση στο πρώτο ημίχρονο, με ελάχιστες καλές ατομικές ενέργειες επιθετικά.

Στο 28΄από στημένη φάση του Δικεφάλου, η Αναγέννηση «χτύπησε» στην κόντρα με τον Κμαγιάλ, ο οποίος έφυγε μόνος του πίσω από το κέντρο, με τον Μοναστηρλή να «ολιγωρεί» και τον παίκτη της Αναγέννησης να φτάνει εύκολα σε τετ α τετ, σκοράροντας για το 0-1.

Ένα τελευταίο «τέταρτο» στο πρώτο ημίχρονο με δύο σουτ του Νοικοκυράκη να είναι οι μοναδικές αξιόλογες φάσεις και πάλι για τους «κιτρινόμαυρους», με τον ΠΑΟΚ Β να τελειώνει το ημίχρονο χωρίς τελική.

«Αλχημείες» από τον Καραγεωργίου, χωρίς αποτέλεσμα

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Αναγέννηση να «κλείνεται» στα καρέ της και τον ΠΑΟΚ Β να παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Συνεχόμενες αλλαγές προσώπων και σχημάτων από πλευράς Καραγεωργίου. Αλλαγή στο ημίχρονο με τον Καλόγηρο να περνάει στα χαφ αντί του Καστίδη και τον Τσοπούρογλου να αναλαμβάνει «χρέη» δεξιού μπακ.

Νέα «διπλή» διορθωτική κίνηση από τον πολύπειρο τεχνικό, με τους Κοσίδη-Τσιφούτη να μπαίνουν αντί των Σνάουτσνερ-Μούστμα, με τον Δικέφαλο να έχει βελτιώσει την εικόνα του και τον Τίμο Καβακά να προχωρά με τη σειρά του σε αλλαγές, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» έχασαν την υπεροχή τους στον αγωνιστικό χώρο.

Στο 55΄το σουτ του Μπάλντε από πολύ μακριά κατέληξε αρκετά μέτρα άουτ, ενώ και στο 66΄το σουτ του Χατσίδη ήταν αδύναμο, με τον ΠΑΟΚ Β να πιέζει αλλά να μην δημιουργεί την «κλασσική» ευκαιρία. Πρώτη τελική της Αναγέννησης στο δεύτερο ημίχρονο στο 83΄ με ένα σουτ του Μανουσάκη να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ.

Το δυνατό σουτ του Κοσίδη από το ύψος της μεγάλης περιοχής ήταν η τελευταία προσπάθεια του ΠΑΟΚ Β να ισοφαρίσει, με την Αναγέννηση να κρατάει το πολυπόθητο για αυτήν 0-1 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα

Δεύτερη νίκη για τους Θεσσαλούς και δεύτερη ήττα για τον Δικέφαλο, ο οποίος πέρασε το δύσκολο «τεστ» απέναντι σε Νίκη και Αναγέννηση και πλέον στρέφεται στην τρίτη αγωνιστική, όπου θα ταξιδέψει στα Γιάννινα να αντιμετωπίσει τον τοπικό ΠΑΣ, με την ομάδα του Τίμου Καβακά να φιλοξενεί τη Νίκη Βόλου.



ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ Β (Νίκος Καραγεωργίου): Μοναστηρλής, Πολυκράτης, Καστίδης(46΄Καλόγηρος), Μπαταούλας, Κωττάς, Σνάουτσνερ(69΄Κοσίδης), Τσοπούρογλου, Μπάλντε(80΄Γκιτέρσος), Χατσίδης, Μύθου Μούστμα(69΄Τσιφούτης)

Αναγέννηση Καρδίτσας (Τίμος Καβακάς): Θεοδωρόπουλος, Πεταυράκης, Τίντε, Μπούσης, Στίκας, Λεωνιδόπουλος(72΄Γιαξής), Νοικοκυράκης(76΄Δούμτσης), Κάσσος, Πολέτο(76΄Νικολιάς), Ομρανί(62 Ζυγκερίδης), Κμαγιάλ(62΄Μανουσάκης)