Ρονάλντο: «Η θέλησή μου να συνεχίσω στο ποδόσφαιρο είναι μηδενική»

Ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου και κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, Ρονάλντο Ναζάριο, γιόρτασε τα 49α γενέθλιά του, δηλώνοντας κουρασμένος και απογοητευμένος από τον χώρο του ποδοσφαίρου.

Το «φαινόμενο» απέκτησε το 2018 το πλειοψηφικό πακέτο (51%) των μετοχών της Ρεάλ Βαγιαδολίδ, ενώ το 2021 προχώρησε στην εξαγορά του 90% των μετοχών της Κρουζέιρο, της ομάδας στην οποία έκανε τα πρώτα του βήματα ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Ωστόσο, οι δύο του επενδύσεις δεν στέφθηκαν από επιτυχία. Τον Απρίλιο του 2024, πούλησε την Κρουζέιρο στον επιχειρηματία Πέδρο Λουρενσό, ενώ έναν μήνα αργότερα αποχώρησε και από τη Βαγιαδολίδ, μεταβιβάζοντας τις μετοχές του σε αμερικανικό επενδυτικό γκρουπ, μετά την αποτυχία παραμονής της ομάδας στην LaLiga.

Οι φίλαθλοι της Βαγιαδολίδ είχαν εκφράσει πολλές φορές την απογοήτευσή τους για τη διοίκηση του Ρονάλντο, ενώ και η Κρουζέιρο, η οποία σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και χρέη που αγγίζουν τα 2,5 εκατ. ρεάλ (περίπου 416.000 ευρώ), φαίνεται πως δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες.

Σε συνέντευξή του στο podcast Denilson Show, ο Ρονάλντο μίλησε με πικρία για την εμπειρία του ως ιδιοκτήτης ομάδων: «Χάθηκε η ουσία; Τι χάθηκε περισσότερο; Δεν μπορώ να ξαναμπώ στο γήπεδο, όπως μου ζητάτε. Και ειλικρινά, δεν νομίζω ότι οι μεγαλύτερες ήττες μας τα τελευταία χρόνια έγιναν μέσα στο γήπεδο. Δεν μεταδόθηκαν στην τηλεόραση.

Πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας. Στους θεσμούς. Στη νοοτροπία των αθλητών μας. Στις σχέσεις μας. Η θέλησή μου να συνεχίσω στο ποδόσφαιρο είναι σήμερα ίση με το μηδέν. Και ο βασικός λόγος είναι τα χρήματά μου. Δεν σκοπεύω να σπαταλήσω άλλα στον "μηχανισμό" του ποδοσφαίρου».