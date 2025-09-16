Ηρακλής: Σε πρώτο πλάνο ο Τάτσης - Ναυάγησε του Σπανού

Ο Ηρακλής είναι σε αναζήτηση προπονητή μετά και τη λύση της συνεργασίας με τον Μπάμπη Τεννέ, με τον Γιάννη Τάτση να είναι ο επικρατέστερος για να τον διαδεχθεί, αφού ναυάγησε η περίπτωση του Δημήτρη Σπανού.

Καθόλου καλά δεν ξεκίνησε η φετινή σεζόν για τους «Κυανόλευκους», αφού στην πρώτη αγωνιστική του Βόρειου Ομίλου της Super League 2 αναδείχθηκαν ισόπαλοι με τον Αστέρα Β' (2-2), με αποτέλεσμα να έρθει το διαζύγιο με τον Μπάμπη Τεννέ.

Ο Ηρακλής κάνει ουσιαστικά αγώνα δρόμου για να βρει τον αντικαταστάτη του και μία από τις περιπτώσεις που έπεσαν στο τραπέζι ήταν αυτές του Δημήτρη Σπανού, αλλά και του Μιχάλης Γρηγορίου. Ωστόσο ούτε εκεί υπήρξε συμφωνία με τον πρώτο να υπάρχουν διαφωνίες σε βασικά σημεία, ενώ ο δεύτερος αρνήθηκε ευγενικά την πρόταση που του έγινε, αφού φαίνεται να αναζητά προοπτική εκτός Ελλάδας.

Επικρατέστερος για να διαδεχθεί τον Μπάμπη Τεννέ στον πάγκο του Ηρακλή είναι ο Γιάννης Τάτσης, ο οποίος έχει θητεύσει σε ΑΕΛ, Παναχαϊκή και Απόλλων Σμύρνης, ενώ έχει πρόσφατη επιτυχία στην σωτηρία της Καβάλας και θεωρείται από τη διοίκηση ως ο κατάλληλος για να διαχειριστεί τις υψηλές απαιτήσεις της σεζόν.

Οι επαφές είναι προχωρημένες και στόχος είναι να υπάρξει άμεση συμφωνία.