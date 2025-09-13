Οι Βαυαροί ήταν καταιγιστικοί απέναντι στο Αμβούργο, το οποίο φιλοδώρησαν με πέντε τέρματα στο χορταστικό 5-0.

Αν δεν ήταν στον πάγκο της ο Βενσάν Κομπανί, ο οποίος «έφαγε» ψωμάκι και έφτιαξε το όνομα του στο Αμβούργο, τότε το κοντέρ ίσως να έγραφε πάρα πολλά.

Η Μπάγερν προηγήθηκε με 4-0 από το ημίωρο απέναντι στο Αμβούργο, που βίωσε μία τραυματική εμπειρία στο Μόναχο, αλλά έφυγε με το «τιμητικό», όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι 5-0.

Οι Βαυαροί μπήκαν με το πόδι στο γκάζι και από το πρώτο δεκάλεπτο καθάρισαν το παιχνίδι με τέρματα από Γκάνμπρι (3’) και Πάβλοβιτς (9’).

Το πέναλτι του Κέιν αύξησε κι άλλο τον δείκτη του σκορ (26’), ενώ ο Λουίς Ντίας έκανε το 4-0 ένα λεπτό πριν το ημίωρο!

Από εκεί και μετά είχαμε κατάπαυση πυρός, με την Μπάγερν να σκέφτεται προφανώς και την πρεμιέρα του Champions League.

Ο επίλογος γράφτηκε και πάλι από τον Χάρι Κέιν, ο οποίος έκανε το τελικό 5-0 στο 62ο λεπτό, με την Μπάγερν να είναι η μόνη ομάδα της Bundesliga που ξεκινά με τρία στα τρία.