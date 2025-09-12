Νέο «κεφάλαιο» στην Αγγλία ο υιός του Ροναλντίνιο!

Ο Ζοάο Μέντες ανακοινώθηκε από τη Χαλ Σίτι, ενισχύοντας την ομάδα U-21 και φιλοδοξώντας να γίνει μέλος του «Αντρικού» που συμμετέχει στην Championship.
Πρόκειται για τον υιό του «θρυλικού» Ροναλντίνιο που είναι 20 ετών (γεννηθείς 2005) και αγωνίζεται είτε ως δεξιός winger, είτε ως μεσοεπιθετικός σαν το κλασσικό «δεκάρι».
Το συμβόλαιό του είναι 1+1 και θα πρέπει να το διεκδικήσει, καθώς πέρσι στην Μπέρνλι είχε μόλις πέντε συμμετοχές, έχοντας αποχωρήσει ως ελεύθερος από τη «Μασία».
We are delighted to announce the signing of exciting winger João Mendes to the Under-21s. ✍️— Hull City Academy (@HullCityAcademy) September 11, 2025
Welcome to Hull, João! 🇧🇷
