Νέο «κεφάλαιο» στην Αγγλία ο υιός του Ροναλντίνιο!

Μετά τα «άοσμα» περάσματα του Ζοάο Μέντες από την ακαδημία της Μπαρτσελόνα «Μασία» και την Μπέρνλι, η Χαλ Σίτι του δίνει μια νέα ευκαιρία στο Νησί.

Ο Ζοάο Μέντες ανακοινώθηκε από τη Χαλ Σίτι, ενισχύοντας την ομάδα U-21 και φιλοδοξώντας να γίνει μέλος του «Αντρικού» που συμμετέχει στην Championship.

Πρόκειται για τον υιό του «θρυλικού» Ροναλντίνιο που είναι 20 ετών (γεννηθείς 2005) και αγωνίζεται είτε ως δεξιός winger, είτε ως μεσοεπιθετικός σαν το κλασσικό «δεκάρι».

Το συμβόλαιό του είναι 1+1 και θα πρέπει να το διεκδικήσει, καθώς πέρσι στην Μπέρνλι είχε μόλις πέντε συμμετοχές, έχοντας αποχωρήσει ως ελεύθερος από τη «Μασία».