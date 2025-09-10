Ο γιος του Ροναλντίνιο συνεχίζει στην Αγγλία μετά την Μπέρνλι

Ο Ζοάο Μέντες, γιος του θρυλικού Ροναλντίνιο, ετοιμάζεται για το νέο βήμα της καριέρας του στην Αγγλία.

Ο 20χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός αποχωρεί από την Μπέρνλι και, σύμφωνα με τα αγγλικά δημοσιεύματα, βρίσκεται πολύ κοντά στη Χαλ Σίτι.

Ο Μέντες, που ξεκίνησε την πορεία του στις ακαδημίες της Κρουζέιρο και πέρασε από τη «Λα Μασία» της Μπαρτσελόνα, θα ενταχθεί αρχικά στην U21 ομάδα της Χαλ, στο Bishop Burton College. Την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Μπέρνλι σε πέντε αναμετρήσεις του Premier League Cup, σημειώνοντας ένα γκολ και δύο ασίστ.

Παρά το βαρύ όνομα που κουβαλά, ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως θέλει να χαράξει τη δική του πορεία: «Θέλω να είμαι ο Ζοάο, όχι ο Ροναλντίνιο. Παίζω το ποδόσφαιρο με τον δικό μου τρόπο, χωρίς πίεση», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του.