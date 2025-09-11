Η διπλή επιβεβαίωση του SDNA για Μορόν – Αλ Σαμπάμπ

Το SDNA αποκάλυψε το μπάσιμο της ομάδας από την Σαουδική Αραβία για τον αρχισκόρερ του Άρη, καθώς τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε στην υπόθεση ο Ισπανός τεχνικός που κάθεται στον πάγκο της.

Το πρωί της Τετάρτης (10/9) το SDNA αποκάλυψε το δυναμικό μπάσιμο της Αλ Σαμπάμπ για την απόκτηση του Λορέν Μορόν απ΄τον Άρη.

Προϊόντος του χρόνου, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι «κίτρινοι» επιβεβαίωσαν το έμπρακτο ενδιαφέρον της ομάδας από την Σαουδική Αραβία μέσω επίσημης πρότασης που έφτασε στα χέρια τους για την αγορά του 31χρονου επιθετικού, με τις ευλογίες (όπως υπογράμμιζαν τα σχετικά δημοσιεύματα) του τεχνικού της Αλ Σαμπάμπ, Ιμανόλα Αλγκουαθίλ.

Σημειωτέων πως ο Ισπανός τεχνικός είναι μανατζερικά…ομόσταβλος με τον Μορόν, όπως επίσης εξ αρχής έγραψε το SDNA, βάζοντας τον 54χρονο κόουτς - και το γραφείο «You First» - δυνατά στην εξίσωση της υπόθεσης.

Από την στιγμή που η Αλ Σαμπάμπ δεν έδειξε (για τους δικούς της λόγους) τη διάθεση να ανέβει στα νούμερα που ήθελε ο Άρης για την…περήφανη πώληση του Μορόν, μοιραία δεν βγήκε «λευκός καπνός» απ΄τις συζητήσεις κι ενώ στη Σαουδική Αραβία, ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (11/9) το μεταγραφικό παζάρι.