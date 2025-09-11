Μπράμπετς: «Μετά τον αποκλεισμό από την Αράζ θα έψαχνα για μία νέα θέση στον Άρη»

Ο Γιακούμπ Μπράμπετς είναι και επίσημα παίκτης της Ρίο Άβε, με τον ίδιο να μιλάει με σεβασμό για την παρουσία του στον Άρη, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά όσα είπε στο πορτογαλικό flashscore:

Γιατί η ελληνική περιπέτεια έληξε μετά από τέσσερα χρόνια;

«Το καλοκαίρι συζητήθηκε το μέλλον μου επειδή ο Άρης έφερε δύο νέους σέντερ μπακ και υπήρχαν εικασίες για το αν θα άλλαζα τη δέσμευσή μου, καθώς προέκυψαν αρκετές πιθανότητες. Μετά τον αποκλεισμό από το Conference League, ήταν προφανές ότι θα έψαχνα για μια νέα θέση. Τελικά, συμφωνήσαμε να λύσουμε το συμβόλαιό μου, και λόγω των ελληνικών μου δεσμών, επέλεξα τη Ρίο Άβε».

Η επιστροφή στην πατρίδα δεν είναι ακόμα επιλογή;

«Δεν θέλω να πω όχι στην Τσεχία και θα είμαι πολύ χαρούμενος να επιστρέψω, αλλά όταν έφυγα για την Πορτογαλία είχα στο μυαλό μου ότι η επιστροφή στην πατρίδα θα σήμαινε επιστροφή στη Θεσσαλονίκη για εμάς».

Άκουσα ότι σας δόθηκε σχεδόν μια εβδομάδα για να μαζέψετε τις βαλίτσες της οικογένειάς σας και να μετακομίσετε;

«Είναι αλήθεια, επειδή έχουμε πολλά πράγματα και να οργανώσουμε όλο το σπίτι με την οικογένεια, επιπλέον της αντιμετώπισης των μετακομίσεων… Ήταν μια πρόκληση».

Είπατε ότι οι δεσμοί με την Ελλάδα ήταν καθοριστικός παράγοντας για την ολοκλήρωση της μεταγραφής στη Ρίο Άβε. Πώς συνέβη αυτό;

«Με προσέγγισε ένας Έλληνας προπονητής που με γνωρίζει από το ελληνικό πρωτάθλημα και έχει επίσης πολλούς Έλληνες παίκτες εδώ. Μου παρουσίασε ολόκληρο το πρότζεκτ του συλλόγου και με έπεισε».

Ποιος θα είναι ο ρόλος σου στον σύλλογο;

«Υπάρχουν πολλοί νέοι παίκτες στην ομάδα και συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να φέρουν εμπειρία. Με προσέλκυσε επειδή είναι κάτι νέο και ποιοτικό πρωτάθλημα. Δεν πηγαίνω σε κάποια εξωτική τοποθεσία. Έχω ακούσει μόνο καλά πράγματα για την Πορτογαλία και η όμορφη πόλη του Πόρτο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με το αυτοκίνητο. Μίλησα με αρκετούς παίκτες της ομάδας και τον Τόμας Βάτσλικ και όλοι επαίνεσαν την πόλη».

Το θεωρείς ένα είδος ανταμοιβής ή σκεφτόσουν να τελειώσεις την καριέρα σου στην Ελλάδα;

«Ειλικρινά, πίστευα ότι δεν θα λάμβανα μια τέτοια προσφορά και ότι θα τελείωνα την καριέρα μου στην Ελλάδα. Αλλά η κατάσταση έχει αλλάξει και έχω μπροστά μου μια τεράστια πρόκληση. Βλέπω ότι μπορώ να επεκτείνω την καριέρα μου μετακομίζοντας στην Πορτογαλία».

Ποιες είναι οι εντυπώσεις από τον σύλλογο;

«Θετικές. Το καλό είναι ότι μπορώ να συνεχίσω την ελληνική καριέρα μου επειδή υπάρχουν πολλοί Έλληνες παίκτες στην ομάδα, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή. Υπάρχουν επίσης και άλλοι ξένοι, μερικούς από τους οποίους γνωρίζω από το ελληνικό πρωτάθλημα».

Ποιο είναι το επίπεδό σου στα ελληνικά;

«Μιλάω άπταιστα».

Σκέφτεσαι πραγματικά να ζήσεις στην Ελλάδα;

«Φυσικά. Σπούδασα εντατικά για δύο χρόνια και τώρα μιλάω ελληνικά μόνο με Έλληνες. Δεν είμαι στο επίπεδο ενός φυσικού ομιλητή, κάνω γραμματικά λάθη, αλλά νιώθω ότι προσπαθώ συνεχώς. Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω να το κάνω στην Πορτογαλία».