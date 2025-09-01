Απέρριψε την Μίλαν και πάει Ίντερ ο Ακάντζι

Ο 30χρονος Ελβετός αμυντικός θα συνεχίσει στο Μιλάνο, όμως θα φοράει τα «νερατζούρι», τουλάχιστον, για τον επόμενο χρόνο.

Ο Μανουέλ Ακάντζι επέλεξε την Ίντερ με δέλεαρ τη συμμετοχή του Champions League, όπως είχε επισημάνει στους ιθύνοντες της Μίλαν, όταν απέρριψε την πρότασή τους.

Οι «νερατζούρι» του Κριστιάν Κίβου θα τον αποκτήσουν με μονοετή δανεισμό και κόστος στα 2 εκατομμύρια ευρώ ως ενοίκιο, συν την κάλυψη ενός μέρος του υπάρχοντος μισθού του, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Σε περίπτωση που η Ίντερ κατακτήσει το «Σκουντέτο» της Serie A και ο 30χρονος Ελβετός «πασπαρτού» αμυντικός παίξει στο 50% των αγώνων της, θα πρέπει να καταβάλουν 15 εκατ. ευρώ στην Μάντσεστερ Σίτι, υποχρεωτικά, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2027.