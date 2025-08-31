Ο Ακάντζι απέρριψε την πρόταση της Μίλαν

Ο Ελβετός αμυντικός απάντησε αρνητικά στην πρόταση που του κατέθεσαν οι «ροσονέρι», αφού θέλει να αγωνιστεί στο Champions League.

Η Μίλαν είχε έρθει σε συμφωνία με την Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του Εμάνουελ Ακάντζι, έναντι του ποσού των 15 εκατ. ευρώ, ωστόσο ο Ελβετός στόπερ απέρριψε την πρόταση των Ιταλών.

Ο Ακάντζι, δεν θέλησε να διαπραγματευτεί με την Μίλαν, αφού οι «ροσονέρι» θα απουσιάσουν από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στόχος του Ακάντζι είναι να αγωνιστεί στο Champions League.

Πλέον, το φαβορί για την απόκτηση του έμπειρου κεντρικού αμυντικού είναι η Γαλατασαράι, που καλύπτει τα οικονομικά «θέλω» του Ακάντζι και του προσφέρει την προοπτική του Champions League.