Ο Ακάντζι έχει στο... περίμενε την Γαλατασαράι

Ο Ελβετός κεντρικός αμυντικός εμφανίζεται διστακτικός στο ενδεχόμενο μετακόμισής του στην Τουρκία.

Η Γαλατασαράι έχει έρθει σε συμφωνία με την Μάντσεστερ Σίτι για την αγορά του Εμάνουελ Ακάντζι, έναντι 15 εκατ. ευρώ, όμως ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός ακόμη δεν έχει δώσει την απάντησή του.

Ο Ακάντζι έχει δεχθεί κρούσεις από τις Μίλαν, Κρίσταλ Πάλας και Μπάγερ Λεβερκούζεν, ζυγίζοντας τις επιλογές για το μέλλον του, θέλοντας να πάρει την καλύτερη δυνατή απόφαση για τον ίδιο.

Με την μεταγραφική περίοδο να πλησιάζει στο τέλος της, ο Ελβετός κεντρικός αμυντικός δέχεται πιέσεις για να πάρει την απόφασή του, με την πιο προχωρημένη περίπτωση να είναι αυτή της Γαλατασαράι.