Στη Θεσσαλονίκη το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας η Καλαμάτα

Το δεύτερο, και τελευταίο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, στάδιο της προετοιμασίας της ξεκινά από σήμερα (22/8) έως τις 31 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη η Καλαμάτα.
Κατά το διάστημα της παραμονής στη Νέα Ραιδεστό, η «Μαύρη Θύελλα» θα δώσει τέσσερα φιλικά παιχνίδια με σκοπό να αποκτήσει μεγαλύτερο αγωνιστικό ρυθμό και ο Αλέκος Βοσνιάδης να φέρει την ομάδα στον επιθυμητό βαθμό για τις επίσημες υποχρεώσεις, μετά τον αγώνα Κυπέλλου και τον αποκλεισμό από την ΑΕΛ με 1-2.
Στις 24/8 η Καλαμάτα θα κοντραριστεί με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Θα ακολουθήσουν δυο «κολλητά» φιλικά απέναντι σε ΠΑΟΚ Β (27/08) και Ποσειδώνα Μηχανιώνας (28/08), ενώ θα ολοκληρωθούν με αυτό κόντρα στον Καμπανιακό (31/08). Έπειτα, θα επιστρέψουν στη βάση τους και θα μπουν στην τελική ευθεία.