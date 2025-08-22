Στη Θεσσαλονίκη το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας η Καλαμάτα

Η «Μαύρη Θύελλα» θα εγκατασταθεί στο «Zagorakis Sports Center», όπου ο Αλέκος Βοσνιάδης, οι συνεργάτες του και οι ποδοσφαιριστές θα συνεχίσουν τη σκληρή και απαιτητική δουλειά μέσα από τέσσερα φιλικά παιχνίδια.

Το δεύτερο, και τελευταίο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, στάδιο της προετοιμασίας της ξεκινά από σήμερα (22/8) έως τις 31 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη η Καλαμάτα.

Κατά το διάστημα της παραμονής στη Νέα Ραιδεστό, η «Μαύρη Θύελλα» θα δώσει τέσσερα φιλικά παιχνίδια με σκοπό να αποκτήσει μεγαλύτερο αγωνιστικό ρυθμό και ο Αλέκος Βοσνιάδης να φέρει την ομάδα στον επιθυμητό βαθμό για τις επίσημες υποχρεώσεις, μετά τον αγώνα Κυπέλλου και τον αποκλεισμό από την ΑΕΛ με 1-2.

Στις 24/8 η Καλαμάτα θα κοντραριστεί με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Θα ακολουθήσουν δυο «κολλητά» φιλικά απέναντι σε ΠΑΟΚ Β (27/08) και Ποσειδώνα Μηχανιώνας (28/08), ενώ θα ολοκληρωθούν με αυτό κόντρα στον Καμπανιακό (31/08). Έπειτα, θα επιστρέψουν στη βάση τους και θα μπουν στην τελική ευθεία.