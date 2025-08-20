Η μοίρα ήθελε τον Μαχαίρα να «σφραγίσει» την πρόκριση του Ηρακλή-Φούρνοι Βενέτη!

Ακόμα μια ξεχωριστή ιστορία δημιούργησε ο μαγικός κόσμος του αθλητισμού και ειδικά του ποδοσφαίρου, καθώς ο Έλληνας winger έστειλε τον «Γηραιό» στη League Phase του Κυπέλλου Betsson σε ένα γήπεδο, όπου στην τελευταία του επίσκεψη, στις 28 Αυγούστου 2021, αποχώρησε με ρήξη χιαστού...

Ο Ηρακλής-Φούρνοι Βενέτη βρέθηκε πίσω με 2-0 στη διαδικασία των πέναλτι της Νέας Σμύρνης, όμως «επιβίωσε» και πήρε μια επική πρόκριση επί του Πανιωνίου με 2-3!

Ο Θεοδόσης Μαχαίρας ευστόχησε απέναντι στον Νίκο Γιαννακόπουλο, «λύτρωσε» τον «Γηραιό» και... πλήγωσε παράλληλα τον σύλλογο που έκανε τα πρώτα του «βήματα».

Το καλοκαίρι του 2018, ο 25χρονος winger άνοιξε τα... φτερά του για την ΑΕΚ, η οποία τον Αύγουστο του 2021 πήρε την απόφαση να τον παραχωρήσει δανεικό στον Ιωνικό.

Η Ένωση τον πίστευε και ήθελε να «ψηθεί», όμως η μοίρα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι 24 μέρες μετά. Πανιώνιος και Ιωνικός έδωσαν φιλικό «ραντεβού» στη Νέα Σμύρνη, ο 21χρονος -τότε- άσος πέρασε ως αλλαγή στο β' ημίχρονο, όμως τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο. Τι έδειξε η μαγνητική; «Ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού» και το χαμόγελό του πάγωσε.

Έκτοτε προσπάθησε να αρπάξει κάθε ευκαιρία, είτε με τον «Δικέφαλο Αετό» στο στήθος, είτε ως δανεικός σε Βόλο (2023-24) και την ολλανδική Φίτεσε (2024-25).

Το φετινό καλοκαίρι η ΑΕΚ και ο Θεοδόσης Μαχαίρας επέλεξαν χωριστούς «δρόμους».

Ο Ηρακλής-Φούρνοι Βενέτη εμφανίστηκε και τον πρόσθεσε σε ένα ποιοτικό ρόστερ με την πίεση της ανόδου στη Super League 1. Στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τα «κυανόλευκα» ήταν αυτός που «σφράγισε» το μέλλον του «Γηραιού» στο θεσμό.

Η μοίρα τον επέλεξε, εκείνος δεν πανηγύρισε ως ένδειξη σεβασμού στον Πανιώνιο και η «πληγή» που άνοιξε το καλοκαίρι του 2021 στη Νέα Σμύρνη σαν να επουλώθηκε τέσσερα χρόνια μετά παρά οκτώ μέρες, στο ίδιο γήπεδο, κόντρα στον ίδιο αντίπαλο, με άλλο σύλλογο, αλλά με τα ίδια χρώματα!